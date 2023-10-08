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Ждите беспорядков и бед: как USAID работает с союзниками России?
Ждите беспорядков и бед: как USAID работает с союзниками России?
Во всех странах, где были попытки госпереворотов, работало агентство USAID 08.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-08T17:25+0400
2023-10-08T17:25+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. По словам гостя, особенно активно сегодня USAID работает в Армении. Какой следующий антироссийский шаг предпримет Пашинян под нажимом американцев? Почему угроза дестабилизации не миновала и в Грузии? Получится ли у США аннексировать Приднестровье и присоединить Молдову к Румынии? Об этом, а также о планах американских НКО в Центральной Азии смотрите в полной версии интервью.
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мультимедиа, видео, армения, сша, молдова, usaid, сбу, аналитика, видео
мультимедиа, видео, армения, сша, молдова, usaid, сбу, аналитика, видео
Ждите беспорядков и бед: как USAID работает с союзниками России?
Во всех странах, где были попытки госпереворотов, работало агентство USAID
Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.
По словам гостя, особенно активно сегодня USAID работает в Армении.
Какой следующий антироссийский шаг предпримет Пашинян под нажимом американцев? Почему угроза дестабилизации не миновала и в Грузии? Получится ли у США аннексировать Приднестровье и присоединить Молдову к Румынии?
Об этом, а также о планах американских НКО в Центральной Азии смотрите в полной версии интервью.