https://sputnik-georgia.ru/20231009/283123223.html
Землетрясение в Афганистане: число жертв превысило 2,4 тысячи
Землетрясение в Афганистане: число жертв превысило 2,4 тысячи
В результате землетрясения пострадали жители в общей сложности 20 деревень 09.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-09T11:58+0400
2023-10-09T11:58+0400
2023-10-09T12:16+0400
новости
в мире
происшествия
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/09/283123260_0:28:1000:591_1920x0_80_0_0_29a9b0b56c5d807b75c33dbe60df99a9.jpg
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Число жертв землетрясения в провинции Герат на западе Афганистана превысило 2,4 тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на провинциальное управление Министерства по борьбе со стихийными бедствиями. В сообщении ведомства говорится, что в результате землетрясения пострадали жители в общей сложности 20 деревень. Пострадали 2 440 человек, 2 445 человек погибли. При этом разрушены 1 983 здания. Ранее глава политического офиса правящего в Афганистане движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Сухейль Шахин сообщал о 2 054 погибших в 13 деревнях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
афганистан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/09/283123260_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_3b7012d5ba506687817c355a6e54574f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, происшествия, афганистан
новости, в мире, происшествия, афганистан
Землетрясение в Афганистане: число жертв превысило 2,4 тысячи
11:58 09.10.2023 (обновлено: 12:16 09.10.2023)
В результате землетрясения пострадали жители в общей сложности 20 деревень
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik.
Число жертв землетрясения в провинции Герат на западе Афганистана превысило 2,4 тысячи человек, сообщает РИА Новости
со ссылкой на провинциальное управление Министерства по борьбе со стихийными бедствиями.
В сообщении ведомства говорится, что в результате землетрясения пострадали жители в общей сложности 20 деревень. Пострадали 2 440 человек, 2 445 человек погибли. При этом разрушены 1 983 здания.
Ранее глава политического офиса правящего в Афганистане движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Сухейль Шахин сообщал о 2 054 погибших в 13 деревнях.