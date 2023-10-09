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Землетрясение в Афганистане: число жертв превысило 2,4 тысячи

Землетрясение в Афганистане: число жертв превысило 2,4 тысячи

В результате землетрясения пострадали жители в общей сложности 20 деревень 09.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Число жертв землетрясения в провинции Герат на западе Афганистана превысило 2,4 тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на провинциальное управление Министерства по борьбе со стихийными бедствиями. В сообщении ведомства говорится, что в результате землетрясения пострадали жители в общей сложности 20 деревень. Пострадали 2 440 человек, 2 445 человек погибли. При этом разрушены 1 983 здания. Ранее глава политического офиса правящего в Афганистане движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Сухейль Шахин сообщал о 2 054 погибших в 13 деревнях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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