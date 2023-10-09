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Дни вина в Грузии: праздник для всех – фото

Дни вина в Грузии: праздник для всех – фото

В Грузии проходят Дни вина, в которых принимает участие более 50 винодельческих компаний и винных погребов. Инициатива праздника принадлежит правительству... 09.10.2023, Sputnik Грузия

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Дни вина в Грузии стали проводиться с 2022 года по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Правительство страны ставит целью развитие отрасли виноделия с целью дальнейшего увеличения экспорта вина.

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