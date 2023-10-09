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https://sputnik-georgia.ru/20231009/dni-vina-v-gruzii-prazdnik-dlya-vsekh--foto-283117431.html
Дни вина в Грузии: праздник для всех – фото
Дни вина в Грузии: праздник для всех – фото
В Грузии проходят Дни вина, в которых принимает участие более 50 винодельческих компаний и винных погребов. Инициатива праздника принадлежит правительству... 09.10.2023, Sputnik Грузия
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Дни вина в Грузии стали проводиться с 2022 года по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Правительство страны ставит целью развитие отрасли виноделия с целью дальнейшего увеличения экспорта вина.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, культурная жизнь грузии, туризм в грузии, грузинское вино, вино и виноделие грузии, фестивали, фестиваль вина, неделя грузинского вина, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, культурная жизнь грузии, туризм в грузии, грузинское вино, вино и виноделие грузии, фестивали, фестиваль вина, неделя грузинского вина, фото

Дни вина в Грузии: праздник для всех – фото

10:00 09.10.2023 (обновлено: 10:01 09.10.2023)
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В Грузии проходят Дни вина, в которых принимает участие более 50 винодельческих компаний и винных погребов. Инициатива праздника принадлежит правительству Грузии, мероприятие проходит поэтапно в 23 городах страны
Дни вина в Грузии стали проводиться с 2022 года по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Правительство страны ставит целью развитие отрасли виноделия с целью дальнейшего увеличения экспорта вина.
© photo: Sputnik / Stringer

Дни вина в Грузии открылись одновременно в семи городах, в том числе и в Тбилиси.

Дни вина в Грузии открылись одновременно в семи городах, в том числе и в Тбилиси. - Sputnik Грузия
1/18
© photo: Sputnik / Stringer

Дни вина в Грузии открылись одновременно в семи городах, в том числе и в Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

Поэтапно программа Дней вина охватит 23 города в Грузии.

Поэтапно программа Дней вина охватит 23 города в Грузии. - Sputnik Грузия
2/18
© photo: Sputnik / Stringer

Поэтапно программа Дней вина охватит 23 города в Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси мероприятие прошло в Александровском саду в центре столицы под открытым небом.

В Тбилиси мероприятие прошло в Александровском саду в центре столицы под открытым небом. - Sputnik Грузия
3/18
© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси мероприятие прошло в Александровском саду в центре столицы под открытым небом.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут была представлена продукция более 50 различных компаний и винных погребов.

Тут была представлена продукция более 50 различных компаний и винных погребов. - Sputnik Грузия
4/18
© photo: Sputnik / Stringer

Тут была представлена продукция более 50 различных компаний и винных погребов.

© photo: Sputnik / Stringer

Фестиваль вина в Тбилиси посетили тысячи человек.

Фестиваль вина в Тбилиси посетили тысячи человек. - Sputnik Грузия
5/18
© photo: Sputnik / Stringer

Фестиваль вина в Тбилиси посетили тысячи человек.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут можно было продегустировать любые вина и приобрести те, что понравились.

Тут можно было продегустировать любые вина и приобрести те, что понравились. - Sputnik Грузия
6/18
© photo: Sputnik / Stringer

Тут можно было продегустировать любые вина и приобрести те, что понравились.

© photo: Sputnik / Stringer

Каждая из компаний старалась максимально привлечь внимание посетителей.

Каждая из компаний старалась максимально привлечь внимание посетителей. - Sputnik Грузия
7/18
© photo: Sputnik / Stringer

Каждая из компаний старалась максимально привлечь внимание посетителей.

© photo: Sputnik / Stringer

Среди гостей фестиваля было много женщин, которые с большим интересом дегустировали различные вина.

Среди гостей фестиваля было много женщин, которые с большим интересом дегустировали различные вина. - Sputnik Грузия
8/18
© photo: Sputnik / Stringer

Среди гостей фестиваля было много женщин, которые с большим интересом дегустировали различные вина.

© photo: Sputnik / Stringer

На фестивале царила веселая и жизнерадостная атмосфера.

На фестивале царила веселая и жизнерадостная атмосфера. - Sputnik Грузия
9/18
© photo: Sputnik / Stringer

На фестивале царила веселая и жизнерадостная атмосфера.

© photo: Sputnik / Stringer

Да и участники Дней вина были довольны – со стороны гостей был огромный интерес.

Да и участники Дней вина были довольны – со стороны гостей был огромный интерес. - Sputnik Грузия
10/18
© photo: Sputnik / Stringer

Да и участники Дней вина были довольны – со стороны гостей был огромный интерес.

© photo: Sputnik / Stringer

Люди собирались у всех стендов и прилавков с вином.

Люди собирались у всех стендов и прилавков с вином. - Sputnik Грузия
11/18
© photo: Sputnik / Stringer

Люди собирались у всех стендов и прилавков с вином.

© photo: Sputnik / Stringer

Не было такого стенда, где не толпились бы люди и который бы пустовал.

Не было такого стенда, где не толпились бы люди и который бы пустовал. - Sputnik Грузия
12/18
© photo: Sputnik / Stringer

Не было такого стенда, где не толпились бы люди и который бы пустовал.

© photo: Sputnik / Stringer

Тем временем за столами по соседству сидели посетители целыми компаниями.

Тем временем за столами по соседству сидели посетители целыми компаниями. - Sputnik Грузия
13/18
© photo: Sputnik / Stringer

Тем временем за столами по соседству сидели посетители целыми компаниями.

© photo: Sputnik / Stringer

Многие на фестивале встречали своих знакомых и друзей, делились впечатлениями и вместе дегустировали разные вина.

Многие на фестивале встречали своих знакомых и друзей, делились впечатлениями и вместе дегустировали разные вина. - Sputnik Грузия
14/18
© photo: Sputnik / Stringer

Многие на фестивале встречали своих знакомых и друзей, делились впечатлениями и вместе дегустировали разные вина.

© photo: Sputnik / Stringer

Так преобразился Александровский сад. На первый взгляд кажется, что это просто огромный ресторан под открытым небом.

Так преобразился Александровский сад. На первый взгляд кажется, что это просто огромный ресторан под открытым небом. - Sputnik Грузия
15/18
© photo: Sputnik / Stringer

Так преобразился Александровский сад. На первый взгляд кажется, что это просто огромный ресторан под открытым небом.

© photo: Sputnik / Stringer

Неподалеку был сделан и уголок для детей. Тут можно было самому изготовить чурчхелу.

Неподалеку был сделан и уголок для детей. Тут можно было самому изготовить чурчхелу. - Sputnik Грузия
16/18
© photo: Sputnik / Stringer

Неподалеку был сделан и уголок для детей. Тут можно было самому изготовить чурчхелу.

© photo: Sputnik / Stringer

И посмотреть, как выпекается грузинский хлеб. А затем его приобрести.

И посмотреть, как выпекается грузинский хлеб. А затем его приобрести. - Sputnik Грузия
17/18
© photo: Sputnik / Stringer

И посмотреть, как выпекается грузинский хлеб. А затем его приобрести.

© photo: Sputnik / Stringer

Также гостей фестиваля вина в Тбилиси в течение дня развлекали клоуны и аниматоры.

Также гостей фестиваля вина в Тбилиси в течение дня развлекали клоуны и аниматоры. - Sputnik Грузия
18/18
© photo: Sputnik / Stringer

Также гостей фестиваля вина в Тбилиси в течение дня развлекали клоуны и аниматоры.

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