Дни вина в Грузии: праздник для всех – фото
Дни вина в Грузии открылись одновременно в семи городах, в том числе и в Тбилиси.
Дни вина в Грузии открылись одновременно в семи городах, в том числе и в Тбилиси.
Поэтапно программа Дней вина охватит 23 города в Грузии.
Поэтапно программа Дней вина охватит 23 города в Грузии.
В Тбилиси мероприятие прошло в Александровском саду в центре столицы под открытым небом.
В Тбилиси мероприятие прошло в Александровском саду в центре столицы под открытым небом.
Тут была представлена продукция более 50 различных компаний и винных погребов.
Тут была представлена продукция более 50 различных компаний и винных погребов.
Фестиваль вина в Тбилиси посетили тысячи человек.
Фестиваль вина в Тбилиси посетили тысячи человек.
Тут можно было продегустировать любые вина и приобрести те, что понравились.
Тут можно было продегустировать любые вина и приобрести те, что понравились.
Каждая из компаний старалась максимально привлечь внимание посетителей.
Каждая из компаний старалась максимально привлечь внимание посетителей.
Среди гостей фестиваля было много женщин, которые с большим интересом дегустировали различные вина.
Среди гостей фестиваля было много женщин, которые с большим интересом дегустировали различные вина.
На фестивале царила веселая и жизнерадостная атмосфера.
На фестивале царила веселая и жизнерадостная атмосфера.
Да и участники Дней вина были довольны – со стороны гостей был огромный интерес.
Да и участники Дней вина были довольны – со стороны гостей был огромный интерес.
Люди собирались у всех стендов и прилавков с вином.
Люди собирались у всех стендов и прилавков с вином.
Не было такого стенда, где не толпились бы люди и который бы пустовал.
Не было такого стенда, где не толпились бы люди и который бы пустовал.
Тем временем за столами по соседству сидели посетители целыми компаниями.
Тем временем за столами по соседству сидели посетители целыми компаниями.
Многие на фестивале встречали своих знакомых и друзей, делились впечатлениями и вместе дегустировали разные вина.
Многие на фестивале встречали своих знакомых и друзей, делились впечатлениями и вместе дегустировали разные вина.
Так преобразился Александровский сад. На первый взгляд кажется, что это просто огромный ресторан под открытым небом.
Так преобразился Александровский сад. На первый взгляд кажется, что это просто огромный ресторан под открытым небом.
Неподалеку был сделан и уголок для детей. Тут можно было самому изготовить чурчхелу.
Неподалеку был сделан и уголок для детей. Тут можно было самому изготовить чурчхелу.
И посмотреть, как выпекается грузинский хлеб. А затем его приобрести.
И посмотреть, как выпекается грузинский хлеб. А затем его приобрести.
Также гостей фестиваля вина в Тбилиси в течение дня развлекали клоуны и аниматоры.
Также гостей фестиваля вина в Тбилиси в течение дня развлекали клоуны и аниматоры.