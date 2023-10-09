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Драки в ПЦУ, бои в Израиле и белорусский аналог Starlink - видео
Драки в ПЦУ, бои в Израиле и белорусский аналог Starlink - видео
Смотрите в видео, что думает российский эксперт и политолог Армен Гаспарян по поводу ситуации в Украине, на Ближнем Востоке и разработке технологий в Беларуси. 09.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-09T09:00+0400
2023-10-09T09:00+0400
2023-10-09T17:54+0400
видео
мультимедиа
экспертное мнение
армен гаспарян
россия
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Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. По последним данным, в результате эскалации погибли более 700 жителей Израиля и более 490 палестинцев.В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность, и в стране было введено чрезвычайное положение.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, армен гаспарян, россия, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, армен гаспарян, россия, видео
Драки в ПЦУ, бои в Израиле и белорусский аналог Starlink - видео
09:00 09.10.2023 (обновлено: 17:54 09.10.2023)
Смотрите в видео, что думает российский эксперт и политолог Армен Гаспарян по поводу ситуации в Украине, на Ближнем Востоке и разработке технологий в Беларуси.
Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. По последним данным, в результате эскалации погибли более 700 жителей Израиля и более 490 палестинцев.
В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность, и в стране было введено чрезвычайное положение.