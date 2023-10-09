https://sputnik-georgia.ru/20231009/dtp-v-adzharii--odin-chelovek-pogib-neskolko-postradali-283140541.html

ДТП в Аджарии – один человек погиб, несколько пострадали

ДТП в Аджарии – один человек погиб, несколько пострадали

Авария произошла в результате столкновения трейлера с легковушкой 09.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-09T19:09+0400

2023-10-09T19:09+0400

2023-10-09T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате ДТП в курортном поселке Махинджаури (близ Батуми), сообщает Аджарское телевидение. По информации очевидцев, столкнулись трейлер и легковой автомобиль. Двое пострадавших доставлены в клинику. Другие детали автокатастрофы не распространяются. На месте происшествия мобилизована патрульная полиция. По данным МВД, за шесть месяцев 2023 года жертвами ДТП в Грузии стал 190 человек. Всего произошло 2 680 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 3 325 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, махинджаури, батуми, аджарское телевидение, аджария, дтп, авария, жертвы