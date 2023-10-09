https://sputnik-georgia.ru/20231009/dvizhenie-na-metekhskom-mostu-v-tbilisi-budet-ogranicheno-v-nochnoe-vremya-283124045.html

Движение на Метехском мосту в Тбилиси будет ограничено в ночное время

Движение на Метехском мосту в Тбилиси будет ограничено в ночное время

Ограничение будет действовать поочередно в обеих сторонах тоннеля 09.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-09T12:22+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Движение транспорта в Метехском тоннеле, расположенном в исторической части Тбилиси, будет ограничено в ночные часы с 10 октября по 10 ноября в связи с плановыми ремонтными работами, сообщает пресс-служба мэрии столицы. В сентябре 2022 года мэрия завершила ремонт Метехского моста. Метехский мост, который неоднократно перестраивался, считается самым древним в Тбилиси. До 1870 года он был деревянным. В последний раз мост капитально перестроили в 1951 году. Ограничение будет действовать поочередно в обеих сторонах тоннеля с 00:00 до 06:00. Во время действия ограничений автомобили смогут двигаться от пересечения левой набережной до улиц Мтквари и Иалбузи, повернув направо, а от улицы Иалбузи транспортные средства смогут двигаться, повернув налево в направлении левой набережной и моста 300 Арагвели. Мэрия Тбилиси приносит извинения за неудобства жителям и гостям столицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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