https://sputnik-georgia.ru/20231009/kavkazskiy-dialog-2023---priem-zayavok-otkryt-dlya-zhelayuschikh-283129283.html
"Кавказский диалог 2023" – прием заявок открыт для желающих
"Кавказский диалог 2023" – прием заявок открыт для желающих
Тема мероприятия: "Кавказ во времена мировой и региональной турбулентности" 09.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-09T14:28+0400
2023-10-09T14:28+0400
2023-10-09T14:55+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Фонд поддержки публичной дипломатии Горчакова открыл прием заявок для желающих стать участниками ежегодной научно-образовательной программы "Кавказский диалог - 2023", говорится в сообщении организаторов. Научно-образовательная программа в этом году пройдет 22-26 ноября в Майкопе (Республика Адыгея). Тема мероприятия: "Кавказ во времена мировой и региональной турбулентности". На форум приглашаются представители Грузии, Азербайджана, Армении, РФ, а также специалисты-кавказоведы из других государств. Ознакомиться с формой подачи заявки можно на сайте фонда."Кавказский диалог" – ежегодная научно-образовательная программа для обмена мнениями по актуальным для Кавказского региона вопросам мировой политики и международных отношений. Цель проекта – создание и развитие дискуссионной площадки для молодых специалистов из стран региона. В рамках мероприятия обсуждаются вопросы экономики и безопасности, внутренних и внешних факторов, влияющих на ситуацию в Кавказском регионе, проблемы борьбы с терроризмом и экстремизмом. Формат мероприятия предусматривает проведение лекций, круглых столов, работы в группах, деловых игр и интеллектуальных викторин, на которые приглашаются эксперты, журналисты, видные политические деятели, а также известные ученые. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, грузия, новости, азербайджан, армения, кавказ, кавказский диалог, южный кавказ
россия, грузия, новости, азербайджан, армения, кавказ, кавказский диалог, южный кавказ
"Кавказский диалог 2023" – прием заявок открыт для желающих
14:28 09.10.2023 (обновлено: 14:55 09.10.2023)
Тема мероприятия: "Кавказ во времена мировой и региональной турбулентности"
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Фонд поддержки публичной дипломатии Горчакова открыл прием заявок для желающих стать участниками ежегодной научно-образовательной программы "Кавказский диалог - 2023", говорится в сообщении организаторов.
Научно-образовательная программа в этом году пройдет 22-26 ноября в Майкопе (Республика Адыгея). Тема мероприятия: "Кавказ во времена мировой и региональной турбулентности".
На форум приглашаются представители Грузии, Азербайджана, Армении, РФ, а также специалисты-кавказоведы из других государств. Ознакомиться с формой подачи заявки можно на сайте
фонда.
"Кавказский диалог" – ежегодная научно-образовательная программа для обмена мнениями по актуальным для Кавказского региона вопросам мировой политики и международных отношений. Цель проекта – создание и развитие дискуссионной площадки для молодых специалистов из стран региона.
В рамках мероприятия обсуждаются вопросы экономики и безопасности, внутренних и внешних факторов, влияющих на ситуацию в Кавказском регионе, проблемы борьбы с терроризмом и экстремизмом. Формат мероприятия предусматривает проведение лекций, круглых столов, работы в группах, деловых игр и интеллектуальных викторин, на которые приглашаются эксперты, журналисты, видные политические деятели, а также известные ученые.