Лавров и глава Лиги арабских государств подвели итоги переговоров в Москве – видео
17:04 09.10.2023 (обновлено: 17:19 09.10.2023)
© video: Sputnik
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Лиги арабских государств Абуль Гейт подвели итоги переговоров в Москве. Прямая трансляция пресс-конференции.
Главные заявления Лаврова на пресс-конференции после переговоров с лидером Лиги арабских государств:
– Израиль заявляет, что террористы будут уничтожены, и точка. Но решения ООН и мирной арабской инициативы подразумевают существование мирной Палестины бок о бок с Израилем;
– США пытаются увести мирную повестку и отменить решения Совбеза ООН;
– Россия считает, что необходимо поддержать Лигу арабских государств и мирные инициативы, но Вашингтгон это игнорирует;
– РФ будет готова эвакуировать из Палестины и Израиля тех, кто пожелает уехать;
– Мы считаем, что Палестина должна существовать, согласно решению Совбеза ООН. Эту проблему больше нельзя откладывать, и ее надо решать не только с помощью силы.
– Израиль заявляет, что террористы будут уничтожены, и точка. Но решения ООН и мирной арабской инициативы подразумевают существование мирной Палестины бок о бок с Израилем;
– США пытаются увести мирную повестку и отменить решения Совбеза ООН;
– Россия считает, что необходимо поддержать Лигу арабских государств и мирные инициативы, но Вашингтгон это игнорирует;
– РФ будет готова эвакуировать из Палестины и Израиля тех, кто пожелает уехать;
– Мы считаем, что Палестина должна существовать, согласно решению Совбеза ООН. Эту проблему больше нельзя откладывать, и ее надо решать не только с помощью силы.