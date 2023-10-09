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Лавров и глава Лиги арабских государств подвели итоги переговоров в Москве – видео

Лавров и глава Лиги арабских государств подвели итоги переговоров в Москве – видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Лиги арабских государств Абуль Гейт подвели итоги переговоров в Москве. Прямая трансляция... 09.10.2023, Sputnik Грузия

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Главные заявления Лаврова на пресс-конференции после переговоров с лидером Лиги арабских государств: – Израиль заявляет, что террористы будут уничтожены, и точка. Но решения ООН и мирной арабской инициативы подразумевают существование мирной Палестины бок о бок с Израилем;– США пытаются увести мирную повестку и отменить решения Совбеза ООН;– Россия считает, что необходимо поддержать Лигу арабских государств и мирные инициативы, но Вашингтгон это игнорирует;– РФ будет готова эвакуировать из Палестины и Израиля тех, кто пожелает уехать;– Мы считаем, что Палестина должна существовать, согласно решению Совбеза ООН. Эту проблему больше нельзя откладывать, и ее надо решать не только с помощью силы.

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