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Лавров и глава Лиги арабских государств подвели итоги переговоров в Москве – видео
Лавров и глава Лиги арабских государств подвели итоги переговоров в Москве – видео
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Лиги арабских государств Абуль Гейт подвели итоги переговоров в Москве. Прямая трансляция... 09.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-09T17:04+0400
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Главные заявления Лаврова на пресс-конференции после переговоров с лидером Лиги арабских государств: – Израиль заявляет, что террористы будут уничтожены, и точка. Но решения ООН и мирной арабской инициативы подразумевают существование мирной Палестины бок о бок с Израилем;– США пытаются увести мирную повестку и отменить решения Совбеза ООН;– Россия считает, что необходимо поддержать Лигу арабских государств и мирные инициативы, но Вашингтгон это игнорирует;– РФ будет готова эвакуировать из Палестины и Израиля тех, кто пожелает уехать;– Мы считаем, что Палестина должна существовать, согласно решению Совбеза ООН. Эту проблему больше нельзя откладывать, и ее надо решать не только с помощью силы.
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видео, мультимедиа, россия, сергей лавров, лавров, политика, ближний восток, видео

Лавров и глава Лиги арабских государств подвели итоги переговоров в Москве – видео

17:04 09.10.2023 (обновлено: 17:19 09.10.2023)
© video: Sputnik
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Лиги арабских государств Абуль Гейт подвели итоги переговоров в Москве. Прямая трансляция пресс-конференции.
Главные заявления Лаврова на пресс-конференции после переговоров с лидером Лиги арабских государств:

– Израиль заявляет, что террористы будут уничтожены, и точка. Но решения ООН и мирной арабской инициативы подразумевают существование мирной Палестины бок о бок с Израилем;

– США пытаются увести мирную повестку и отменить решения Совбеза ООН;

– Россия считает, что необходимо поддержать Лигу арабских государств и мирные инициативы, но Вашингтгон это игнорирует;

– РФ будет готова эвакуировать из Палестины и Израиля тех, кто пожелает уехать;

– Мы считаем, что Палестина должна существовать, согласно решению Совбеза ООН. Эту проблему больше нельзя откладывать, и ее надо решать не только с помощью силы.
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