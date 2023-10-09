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Министр экономики Грузии поздравил работников почты с профессиональным днем
Министр экономики Грузии поздравил работников почты с профессиональным днем
Сфера почты является одной из важных отраслей для развития государства, отметил министр 09.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-09T12:47+0400
2023-10-09T12:47+0400
2023-10-09T12:47+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития, вице-премьер Леван Давиташвили поздравил работников почты с профессиональным днем, сообщается на странице ведомства в соцсети. Всемирный день почты отмечается ежегодно 9 октября в годовщину Всемирного почтового союза, который был создан в 1874 году в Швейцарии. Тема 2023 года "Вместе во имя доверия. Сотрудничество ради безопасного, взаимосвязанного будущего". По словам Давиташвили, основой успеха почтового обслуживания является доверие. На сегодняшний день граждане мира доверяют миллионам сотрудникам почты свои важные предметы и посылки. Министр подчеркнул, что в цифровой эре, несмотря на глобальный прогресс техники и высоких технологий, развитие почты имеет важную роль в установлении связей между людьми, производстве, торговле и развитии общества. "Почта России" запустила прямую авиадоставку в Грузию>>По данным ООН, в настоящее время в мире насчитывается более пяти миллионов почтовых работников. Люди доверяют им различные личные вещи – от сообщений и подарков до денег и лекарств. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, швейцария, леван давиташвили, оон
новости, грузия, общество, швейцария, леван давиташвили, оон
Министр экономики Грузии поздравил работников почты с профессиональным днем
Сфера почты является одной из важных отраслей для развития государства, отметил министр
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития, вице-премьер Леван Давиташвили поздравил работников почты с профессиональным днем, сообщается на странице ведомства в соцсети.
Всемирный день почты отмечается ежегодно 9 октября в годовщину Всемирного почтового союза, который был создан в 1874 году в Швейцарии. Тема 2023 года "Вместе во имя доверия. Сотрудничество ради безопасного, взаимосвязанного будущего".
"Сфера почты является одной из важных отраслей, которая на всех этапах развития любого государства и общества выполняла и выполняет важную функцию", – заявил Давиташвили.
По словам Давиташвили, основой успеха почтового обслуживания является доверие. На сегодняшний день граждане мира доверяют миллионам сотрудникам почты свои важные предметы и посылки. Министр подчеркнул, что в цифровой эре, несмотря на глобальный прогресс техники и высоких технологий, развитие почты имеет важную роль в установлении связей между людьми, производстве, торговле и развитии общества.
По данным ООН, в настоящее время в мире насчитывается более пяти миллионов почтовых работников. Люди доверяют им различные личные вещи – от сообщений и подарков до денег и лекарств.