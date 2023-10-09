https://sputnik-georgia.ru/20231009/narodnye-primety-na-savvatev-den-2023-chto-nelzya-delat-10-oktyabrya-283130369.html

Народные приметы на Савватьев день 2023: что нельзя делать 10 октября?

Народные приметы на Савватьев день 2023: что нельзя делать 10 октября?

Православная церковь 10 октября поминает преподобного Савватия – чудотворца, основателя Соловецкого монастыря 09.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-09T13:59+0400

2023-10-09T13:59+0400

2023-10-09T14:53+0400

справки

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Народный праздник называют Савватьев день, или Савватий Пчеловод, поскольку 10 октября заканчивали уборку ульев на зимовку. Что нельзя делать в Савватьев день, о народных приметах 10 октября, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам в Савватьев день нельзя проводить финансовые сделки и операции – все они будут безуспешными, так что можно потерять крупную сумму. Нельзя 10 октября злиться, спорить и ругаться – по приметам удача может отвернуться. В Савватьев день нельзя долго спать и лениться – это плохая примета, привлекающая болезни. По народным приметам нельзя 10 октября стричься и подрезать ногти – можно обрезать счастье и благосостояние. Нельзя в Савватьев день ходить в лес – по приметам можно заблудиться и не найти дороги домой. Плохая примета брать 10 октября вещи мужа или жены – избежать крупной ссоры в семье не удастся. Народные приметы По народным приметам осень продлится долго, если в Савватьев день погода теплая и сухая, а если 10 октября прошла гроза, значит зима предстоит мягкая и короткая. Зима ожидается теплая, если вход в улей в Савватьев день остается открытым, а если плотно закупорен – это верная примета, что морозы предстоят долгие и сильные. Январь будет теплым, если в Савватьев день пошел мокрый снег, а если 10 октября резко похолодало – это примета, указывающая, что холодная погода продержится еще неделю. По народным приметам лето ожидается сухое, если Луна в Савватьев день в кругу, а если птицы собирают пух и перья, значит заморозки наступят скоро. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки