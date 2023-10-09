https://sputnik-georgia.ru/20231009/neschastnyy-sluchay-na-vostoke-gruzii-9-letniy-malchik-vystrelil-v-odnoklassnika-283139067.html

Несчастный случай на востоке Грузии: 9-летний мальчик выстрелил в одноклассника

Несчастный случай на востоке Грузии: 9-летний мальчик выстрелил в одноклассника

Медики борются за жизнь пострадавшего мальчика 09.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-09T18:22+0400

2023-10-09T18:22+0400

2023-10-09T18:43+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Девятилетний мальчик получил ранения в области глаза из пневматического пистолета в селе Вазисубани района Гурджаани (регион Кахети).Как сообщает телеканал "ТВ Пирвели", инцидент произошел во время игры одноклассников, которые живут по соседству. Один из них случайно выстрелил в другого из пневматического оружия – пуля попала в глаз. Пострадавшего ребенка госпитализировали в местную больницу, но из-за тяжелого состояния бригада скорой помощи перевезла его в Тбилиси. На данный момент состояние мальчика критическое. Как пневматическое оружие попало в руки ребенка, пока неизвестно. Очевидцы говорят, что оно хранилось в доме его родителей. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности", что наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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