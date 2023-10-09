https://sputnik-georgia.ru/20231009/neschastnyy-sluchay-na-vostoke-gruzii-9-letniy-malchik-vystrelil-v-odnoklassnika-283139067.html
Несчастный случай на востоке Грузии: 9-летний мальчик выстрелил в одноклассника
Несчастный случай на востоке Грузии: 9-летний мальчик выстрелил в одноклассника
Медики борются за жизнь пострадавшего мальчика 09.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-09T18:22+0400
2023-10-09T18:22+0400
2023-10-09T18:43+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Девятилетний мальчик получил ранения в области глаза из пневматического пистолета в селе Вазисубани района Гурджаани (регион Кахети).Как сообщает телеканал "ТВ Пирвели", инцидент произошел во время игры одноклассников, которые живут по соседству. Один из них случайно выстрелил в другого из пневматического оружия – пуля попала в глаз. Пострадавшего ребенка госпитализировали в местную больницу, но из-за тяжелого состояния бригада скорой помощи перевезла его в Тбилиси. На данный момент состояние мальчика критическое. Как пневматическое оружие попало в руки ребенка, пока неизвестно. Очевидцы говорят, что оно хранилось в доме его родителей. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности", что наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, кахети
происшествия, грузия, новости, тбилиси, кахети
Несчастный случай на востоке Грузии: 9-летний мальчик выстрелил в одноклассника
18:22 09.10.2023 (обновлено: 18:43 09.10.2023)
Медики борются за жизнь пострадавшего мальчика
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Девятилетний мальчик получил ранения в области глаза из пневматического пистолета в селе Вазисубани района Гурджаани (регион Кахети).
Как сообщает телеканал "ТВ Пирвели
", инцидент произошел во время игры одноклассников, которые живут по соседству. Один из них случайно выстрелил в другого из пневматического оружия – пуля попала в глаз.
Пострадавшего ребенка госпитализировали в местную больницу, но из-за тяжелого состояния бригада скорой помощи перевезла его в Тбилиси. На данный момент состояние мальчика критическое.
Как пневматическое оружие попало в руки ребенка, пока неизвестно. Очевидцы говорят, что оно хранилось в доме его родителей.
Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности", что наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет.