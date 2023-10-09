Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231009/neschastnyy-sluchay-na-vostoke-gruzii-9-letniy-malchik-vystrelil-v-odnoklassnika-283139067.html
Несчастный случай на востоке Грузии: 9-летний мальчик выстрелил в одноклассника
Несчастный случай на востоке Грузии: 9-летний мальчик выстрелил в одноклассника
Медики борются за жизнь пострадавшего мальчика 09.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-09T18:22+0400
2023-10-09T18:43+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
кахети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/16/282569535_0:26:3068:1752_1920x0_80_0_0_4d740b3625665bdc524798cd22944dec.jpg
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Девятилетний мальчик получил ранения в области глаза из пневматического пистолета в селе Вазисубани района Гурджаани (регион Кахети).Как сообщает телеканал "ТВ Пирвели", инцидент произошел во время игры одноклассников, которые живут по соседству. Один из них случайно выстрелил в другого из пневматического оружия – пуля попала в глаз. Пострадавшего ребенка госпитализировали в местную больницу, но из-за тяжелого состояния бригада скорой помощи перевезла его в Тбилиси. На данный момент состояние мальчика критическое. Как пневматическое оружие попало в руки ребенка, пока неизвестно. Очевидцы говорят, что оно хранилось в доме его родителей. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности", что наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/16/282569535_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_8674687ad5b0228984f11fd507a8a9dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, грузия, новости, тбилиси, кахети
происшествия, грузия, новости, тбилиси, кахети

Несчастный случай на востоке Грузии: 9-летний мальчик выстрелил в одноклассника

18:22 09.10.2023 (обновлено: 18:43 09.10.2023)
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Медики борются за жизнь пострадавшего мальчика
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Девятилетний мальчик получил ранения в области глаза из пневматического пистолета в селе Вазисубани района Гурджаани (регион Кахети).
Как сообщает телеканал "ТВ Пирвели", инцидент произошел во время игры одноклассников, которые живут по соседству. Один из них случайно выстрелил в другого из пневматического оружия – пуля попала в глаз.
Пострадавшего ребенка госпитализировали в местную больницу, но из-за тяжелого состояния бригада скорой помощи перевезла его в Тбилиси. На данный момент состояние мальчика критическое.
Как пневматическое оружие попало в руки ребенка, пока неизвестно. Очевидцы говорят, что оно хранилось в доме его родителей.
Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности", что наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0