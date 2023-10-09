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Переговоры Сергея Лаврова и главы Лиги арабских государств в Москве - видео
Переговоры Сергея Лаврова и главы Лиги арабских государств в Москве - видео
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Лиги арабских государств Абуль Гейт провели протокольную встречу в Москве. Смотрите в кадрах прямой... 09.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-09T14:12+0400
2023-10-09T14:12+0400
2023-10-09T17:12+0400
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На повестке встречи был ряд важных вопросов международной и региональной безопасности, в том числе обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Сергей Лавров на встрече подтвердил приверженность принципам и решениям ООН по Палестине.
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видео, мультимедиа, политика, лавров, сергей лавров, ближний восток, россия, видео
видео, мультимедиа, политика, лавров, сергей лавров, ближний восток, россия, видео
Переговоры Сергея Лаврова и главы Лиги арабских государств в Москве - видео
14:12 09.10.2023 (обновлено: 17:12 09.10.2023)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Лиги арабских государств Абуль Гейт провели протокольную встречу в Москве. Смотрите в кадрах прямой трансляции, как проходили переговоры.
На повестке встречи был ряд важных вопросов международной и региональной безопасности, в том числе обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Сергей Лавров на встрече подтвердил приверженность принципам и решениям ООН по Палестине.