https://sputnik-georgia.ru/20231009/peregovory-sergeya-lavrova-i-glavy-ligi-arabskikh-gosudarstv-v-moskve---video-283138235.html

Переговоры Сергея Лаврова и главы Лиги арабских государств в Москве - видео

Переговоры Сергея Лаврова и главы Лиги арабских государств в Москве - видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Лиги арабских государств Абуль Гейт провели протокольную встречу в Москве. Смотрите в кадрах прямой... 09.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-09T14:12+0400

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На повестке встречи был ряд важных вопросов международной и региональной безопасности, в том числе обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Сергей Лавров на встрече подтвердил приверженность принципам и решениям ООН по Палестине.

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видео, мультимедиа, политика, лавров, сергей лавров, ближний восток, россия, видео