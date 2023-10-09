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Полицейский в Грузии обвиняется в расправе над человеком на автозаправке
Полицейский в Грузии обвиняется в расправе над человеком на автозаправке
Теперь сотруднику правоохранительных органов грозит до пяти лет тюрьмы 09.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-09T18:02+0400
2023-10-09T18:02+0400
2023-10-09T18:26+0400
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ахалцихе
специальная следственная служба
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Инспектор патрульной полиции в регионе Самцхе-Джавахети на юге Грузии уличен в расправе над человеком на территории автозаправки в городе Ахалцихе, сообщает Специальная следственная служба. Преступление, по данным следствия, произошло 28 сентября 2023 года. Сотрудник правоохранительных органов и сопровождающий его человек нанесли побои гражданину, причинив незначительный вред здоровью. Инцидент произошел в ходе словесной перепалки, возникшей на бытовой почве. На основании доказательств, полученных Специальной следственной службой, прокуратура Грузии предъявила сотруднику патрульной полиции обвинение в причинении легкого вреда здоровью человека, совершенного группой лиц. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Специальная следственная служба продолжает расследование по делу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, самцхе-джавахети, ахалцихе, специальная следственная служба, новости
происшествия, грузия, самцхе-джавахети, ахалцихе, специальная следственная служба, новости
Полицейский в Грузии обвиняется в расправе над человеком на автозаправке
18:02 09.10.2023 (обновлено: 18:26 09.10.2023)
Теперь сотруднику правоохранительных органов грозит до пяти лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Инспектор патрульной полиции в регионе Самцхе-Джавахети на юге Грузии уличен в расправе над человеком на территории автозаправки в городе Ахалцихе, сообщает Специальная следственная служба.
Преступление, по данным следствия, произошло 28 сентября 2023 года. Сотрудник правоохранительных органов и сопровождающий его человек нанесли побои гражданину, причинив незначительный вред здоровью. Инцидент произошел в ходе словесной перепалки, возникшей на бытовой почве.
На основании доказательств, полученных Специальной следственной службой, прокуратура Грузии предъявила сотруднику патрульной полиции обвинение в причинении легкого вреда здоровью человека, совершенного группой лиц. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Специальная следственная служба продолжает расследование по делу.