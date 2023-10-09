https://sputnik-georgia.ru/20231009/politseyskiy-v-gruzii-izbil-cheloveka-na-avtozapravke--283138653.html

Полицейский в Грузии обвиняется в расправе над человеком на автозаправке

Полицейский в Грузии обвиняется в расправе над человеком на автозаправке

Теперь сотруднику правоохранительных органов грозит до пяти лет тюрьмы 09.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-09T18:02+0400

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происшествия

грузия

самцхе-джавахети

ахалцихе

специальная следственная служба

новости

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Инспектор патрульной полиции в регионе Самцхе-Джавахети на юге Грузии уличен в расправе над человеком на территории автозаправки в городе Ахалцихе, сообщает Специальная следственная служба. Преступление, по данным следствия, произошло 28 сентября 2023 года. Сотрудник правоохранительных органов и сопровождающий его человек нанесли побои гражданину, причинив незначительный вред здоровью. Инцидент произошел в ходе словесной перепалки, возникшей на бытовой почве. На основании доказательств, полученных Специальной следственной службой, прокуратура Грузии предъявила сотруднику патрульной полиции обвинение в причинении легкого вреда здоровью человека, совершенного группой лиц. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Специальная следственная служба продолжает расследование по делу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самцхе-джавахети

ахалцихе

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происшествия, грузия, самцхе-джавахети, ахалцихе, специальная следственная служба, новости