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Повреждены машины и электрокабели – в Тбилиси бушует ветер
Повреждены машины и электрокабели – в Тбилиси бушует ветер
В основном от ветра пострадали два столичных района – Ваке и Сабуртало 09.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-09T21:06+0400
2023-10-09T21:06+0400
2023-10-09T21:27+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Сильный порывистый ветер создал серьезные проблемы в Тбилиси – повалил деревья, обрушил стену и повредил электрокабели, говорится в заявлении столичной мэрии. "В нескольких местах было зафиксировано несколько случаев падения деревьев, в результате чего были повреждены электрокабели. На улице Мариджани имел место факт обрушения стены", – сказано в заявлении.В соцсети распространилась фотография, на которой видны поврежденные в результате обрушения стены на улице Мариджани машины. Еще одна машина была повреждена на улице Миндели. На нее упало дерево. Более того, это дерево перекрыло дорогу, в результате чего на нескольких ближайших улицах, включая улицу Сандро Эули около метро "Государственный университет", в течение часа было парализовано движение транспорта.В основном от ветра пострадали два столичных района – Ваке и Сабуртало."Соответствующие ведомства мэрии Тбилиси, представители районных администраций находятся во всех проблемных местах, идет расчистка дорог от деревьев", – говорится в заявлении. В мэрии задействована "горячая линия": 272-22-22.По прогнозам синоптиков, сильный ветер стихнет только в четверг. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, тбилиси, ветер
новости, грузия, происшествия, тбилиси, ветер
Повреждены машины и электрокабели – в Тбилиси бушует ветер
21:06 09.10.2023 (обновлено: 21:27 09.10.2023)
В основном от ветра пострадали два столичных района – Ваке и Сабуртало
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Сильный порывистый ветер создал серьезные проблемы в Тбилиси – повалил деревья, обрушил стену и повредил электрокабели, говорится в заявлении столичной мэрии.
"В нескольких местах было зафиксировано несколько случаев падения деревьев, в результате чего были повреждены электрокабели. На улице Мариджани имел место факт обрушения стены", – сказано в заявлении.
В соцсети распространилась фотография, на которой видны поврежденные в результате обрушения стены на улице Мариджани машины.
Еще одна машина была повреждена на улице Миндели. На нее упало дерево. Более того, это дерево перекрыло дорогу, в результате чего на нескольких ближайших улицах, включая улицу Сандро Эули около метро "Государственный университет", в течение часа было парализовано движение транспорта.
В основном от ветра пострадали два столичных района – Ваке и Сабуртало.
"Соответствующие ведомства мэрии Тбилиси, представители районных администраций находятся во всех проблемных местах, идет расчистка дорог от деревьев", – говорится в заявлении.
В мэрии задействована "горячая линия": 272-22-22.
По прогнозам синоптиков, сильный ветер стихнет только в четверг.