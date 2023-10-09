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https://sputnik-georgia.ru/20231009/sbil-na-trotuare-yunaya-gruzinskaya-model-stala-zhertvoy-netrezvogo-voditelya-283135290.html
Сбил на тротуаре: юная грузинская модель стала жертвой нетрезвого водителя
Сбил на тротуаре: юная грузинская модель стала жертвой нетрезвого водителя
Неделю медики боролись за жизнь девушки, но спасти ее не удалось 09.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-09T15:27+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Юная грузинская модель Мариша Гвидани погибла в результате ДТП в возрасте 15 лет, об этом говорится в сообщении модельного агентства Geomodels. ДТП произошло около недели назад. Автомобилист сбил девушку на тротуаре. По словам членов семьи подростка, водитель был в нетрезвом состоянии. Водитель сдался полиции на месте происшествия. Маришу Гвидани доставили в клинику в бессознательном состоянии. Модель все это время была подключена к аппарату искусственного дыхания, но, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось, она скончалась накануне вечером.Несмотря на юный возраст, Мариша уже сотрудничала с успешным грузинским модельным агентством Geomodels.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, дтп

Сбил на тротуаре: юная грузинская модель стала жертвой нетрезвого водителя

15:27 09.10.2023 (обновлено: 15:48 09.10.2023)
© courtesy of Geomodel AgencyГрузинская модель Мариша Гвидани
Грузинская модель Мариша Гвидани - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2023
© courtesy of Geomodel Agency
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Неделю медики боролись за жизнь девушки, но спасти ее не удалось
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Юная грузинская модель Мариша Гвидани погибла в результате ДТП в возрасте 15 лет, об этом говорится в сообщении модельного агентства Geomodels.
ДТП произошло около недели назад. Автомобилист сбил девушку на тротуаре. По словам членов семьи подростка, водитель был в нетрезвом состоянии. Водитель сдался полиции на месте происшествия.
© courtesy of Geomodel AgencyГрузинская модель Мариша Гвидани
Грузинская модель Мариша Гвидани - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2023
Грузинская модель Мариша Гвидани
© courtesy of Geomodel Agency
Маришу Гвидани доставили в клинику в бессознательном состоянии. Модель все это время была подключена к аппарату искусственного дыхания, но, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось, она скончалась накануне вечером.
"Упокой Господь твою душу, Мариша. Ты была человеком, которого всегда будут помнить и которая останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.
Несмотря на юный возраст, Мариша уже сотрудничала с успешным грузинским модельным агентством Geomodels.
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