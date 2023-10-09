https://sputnik-georgia.ru/20231009/sbil-na-trotuare-yunaya-gruzinskaya-model-stala-zhertvoy-netrezvogo-voditelya-283135290.html

Сбил на тротуаре: юная грузинская модель стала жертвой нетрезвого водителя

Сбил на тротуаре: юная грузинская модель стала жертвой нетрезвого водителя

Неделю медики боролись за жизнь девушки, но спасти ее не удалось 09.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-09T15:27+0400

2023-10-09T15:27+0400

2023-10-09T15:48+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Юная грузинская модель Мариша Гвидани погибла в результате ДТП в возрасте 15 лет, об этом говорится в сообщении модельного агентства Geomodels. ДТП произошло около недели назад. Автомобилист сбил девушку на тротуаре. По словам членов семьи подростка, водитель был в нетрезвом состоянии. Водитель сдался полиции на месте происшествия. Маришу Гвидани доставили в клинику в бессознательном состоянии. Модель все это время была подключена к аппарату искусственного дыхания, но, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось, она скончалась накануне вечером.Несмотря на юный возраст, Мариша уже сотрудничала с успешным грузинским модельным агентством Geomodels.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, происшествия, новости, дтп