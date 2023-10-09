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Тбилисцы несут цветы к синагоге в память о погибших в Израиле
Тбилисцы несут цветы к синагоге в память о погибших в Израиле
По последним данным, в результате эскалации погибли более 800 жителей Израиля и более 500 палестинцев 09.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-09T22:42+0400
2023-10-09T22:42+0400
2023-10-09T22:49+0400
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тбилиси
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палестина
хамас
обострение ситуации на ближнем востоке
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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Жители Грузии несут цветы к Большой Синагоге в Тбилиси в память о погибших в Израиле после атаки движения ХАМАС. Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. По последним данным, в результате эскалации погибли более 800 жителей Израиля и более 500 палестинцев. Почтить память погибших к синагоге приходят и граждане Израиля, находящиеся в Грузии в качестве туристов. По официальным данным, в Израиле проживает 120 тысяч граждан Грузии. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме. В случае необходимости посольство готово обеспечить граждан Грузии разными вещами и убежищем. В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев. В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, синагога, тбилиси, израиль, палестина, хамас, обострение ситуации на ближнем востоке
грузия, новости, общество, синагога, тбилиси, израиль, палестина, хамас, обострение ситуации на ближнем востоке
Тбилисцы несут цветы к синагоге в память о погибших в Израиле
22:42 09.10.2023 (обновлено: 22:49 09.10.2023)
По последним данным, в результате эскалации погибли более 800 жителей Израиля и более 500 палестинцев
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Жители Грузии несут цветы к Большой Синагоге в Тбилиси в память о погибших в Израиле после атаки движения ХАМАС.
Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. По последним данным, в результате эскалации погибли более 800 жителей Израиля и более 500 палестинцев.
Почтить память погибших к синагоге приходят и граждане Израиля, находящиеся в Грузии в качестве туристов.
"Я из Израиля, живу на севере Израиля. Я хочу воздать должное тем, кто погиб, сражаясь с нашим врагом. Израиль – мирная страна. Мы хотим поскорее вернуться на родину, чтобы быть рядом с нашим народом и поддержать его в такую трудную минуту", – заявил Михаил Шитинбург в эфире Первого канала.
По официальным данным, в Израиле проживает 120 тысяч граждан Грузии. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме. В случае необходимости посольство готово обеспечить граждан Грузии разными вещами и убежищем.
В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.