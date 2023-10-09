https://sputnik-georgia.ru/20231009/tbilistsy-nesut-tsvety-k-sinagoge-v-pamyat-o-pogibshikh-v-izraile-283144195.html

Тбилисцы несут цветы к синагоге в память о погибших в Израиле

Тбилисцы несут цветы к синагоге в память о погибших в Израиле

По последним данным, в результате эскалации погибли более 800 жителей Израиля и более 500 палестинцев 09.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-09T22:42+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Жители Грузии несут цветы к Большой Синагоге в Тбилиси в память о погибших в Израиле после атаки движения ХАМАС. Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. По последним данным, в результате эскалации погибли более 800 жителей Израиля и более 500 палестинцев. Почтить память погибших к синагоге приходят и граждане Израиля, находящиеся в Грузии в качестве туристов. По официальным данным, в Израиле проживает 120 тысяч граждан Грузии. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме. В случае необходимости посольство готово обеспечить граждан Грузии разными вещами и убежищем. В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев. В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, синагога, тбилиси, израиль, палестина, хамас, обострение ситуации на ближнем востоке