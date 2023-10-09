https://sputnik-georgia.ru/20231009/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-9-po-15-oktyabrya-283122747.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 9 по 15 октября

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 9 по 15 октября

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода 09.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют временами пасмурную и дождливую погоду, а временами – ясную и солнечную. В понедельник, 9 октября, в столице частичная облачность и слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 21 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 – 20-25 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:29. Во вторник, 10 октября, в Тбилиси ожидается облачная, пасмурная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 07:06. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 8 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 14 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 – 20-25 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:28. В среду, 11 октября, в Тбилиси ожидается местами облачная, местами ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 07:07. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 9 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 18 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 – 20-25 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:26. В четверг, 12 октября, в Тбилиси сохранится теплая и солнечная погода, а вечером будет облачно. Восход солнца будет в 07:08. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 8 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 17 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:25. В пятницу, 13 октября, в Тбилиси ожидается местами облачная, местами солнечная погода. Восход солнца будет в 07:09. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 9 градусов, а днем прогреется до 19 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:23. В субботу, 14 октября, синоптики прогнозируют солнечную и ясную погоду. Восход солнца будет в 07:11. Минимальная температура воздуха ночью составит 8 градусов, днем воздух прогреется до 20 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:21. В воскресенье, 15 октября, в столице Грузии сохранится теплая, ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 07:12. Минимальная температура воздуха ночью составит 11 градусов, а днем поднимется максимум до 20 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:20.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси