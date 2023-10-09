https://sputnik-georgia.ru/20231009/v-barselone-otmetili-prazdnik-tbilisoba-283126809.html
В Барселоне отметили праздник "Тбилисоба"
В Барселоне отметили праздник "Тбилисоба"
Гости мероприятия имели возможность познакомиться с грузинской кухней 09.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-09T13:13+0400
2023-10-09T13:13+0400
2023-10-09T13:28+0400
грузия
новости
в мире
барселона
тбилисоба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/08/283107912_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_192f7d78c1f2b5d163616d0bcbee0272.jpg
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Праздник "Тбилисоба", посвященный грузинской столице, отметили в Барселоне, говорится в сообщении министерства иностранных дел Грузии. На мероприятии были представлены инсталляции регионов Грузии, гости имели возможность познакомиться с грузинской культурой, искусством и фольклором. Праздник прошел при поддержке Генерального консульства Грузии в Барселоне, а также мэрии Барселоны. Празднование "Тбилисоба" в Грузии в этом году состоялось с 30 сентября по 1 октября в трех местах: в парке Рике, Абанотубани и на площади Орбелиани, где гостей ждали различные культурные и развлекательные мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
барселона
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/08/283107912_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_1baa5f4a6020771cb7246471cb2d03b2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, в мире, барселона, тбилисоба
грузия, новости, в мире, барселона, тбилисоба
В Барселоне отметили праздник "Тбилисоба"
13:13 09.10.2023 (обновлено: 13:28 09.10.2023)
Гости мероприятия имели возможность познакомиться с грузинской кухней
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Праздник "Тбилисоба", посвященный грузинской столице, отметили в Барселоне, говорится в сообщении министерства иностранных дел Грузии.
На мероприятии были представлены инсталляции регионов Грузии, гости имели возможность познакомиться с грузинской культурой, искусством и фольклором.
Праздник прошел при поддержке Генерального консульства Грузии в Барселоне, а также мэрии Барселоны.
Празднование "Тбилисоба" в Грузии в этом году состоялось с 30 сентября по 1 октября в трех местах: в парке Рике, Абанотубани и на площади Орбелиани, где гостей ждали различные культурные и развлекательные мероприятия.