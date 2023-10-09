https://sputnik-georgia.ru/20231009/v-barselone-otmetili-prazdnik-tbilisoba-283126809.html

В Барселоне отметили праздник "Тбилисоба"

В Барселоне отметили праздник "Тбилисоба"

Гости мероприятия имели возможность познакомиться с грузинской кухней 09.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Праздник "Тбилисоба", посвященный грузинской столице, отметили в Барселоне, говорится в сообщении министерства иностранных дел Грузии. На мероприятии были представлены инсталляции регионов Грузии, гости имели возможность познакомиться с грузинской культурой, искусством и фольклором. Праздник прошел при поддержке Генерального консульства Грузии в Барселоне, а также мэрии Барселоны. Празднование "Тбилисоба" в Грузии в этом году состоялось с 30 сентября по 1 октября в трех местах: в парке Рике, Абанотубани и на площади Орбелиани, где гостей ждали различные культурные и развлекательные мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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