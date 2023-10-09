https://sputnik-georgia.ru/20231009/v-tbilisi-zavershilos-stroitelstvo-voennogo-gorodka-283127278.html

В Тбилиси завершилось строительство военного городка

В Тбилиси завершилось строительство военного городка

По словам премьера, солдатам были предложены беспрецедентные условия 09.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-09T13:37+0400

2023-10-09T13:37+0400

2023-10-09T13:37+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Завершилось строительство военного городка на горе Махата в Тбилиси, где грузинские военнослужащие смогут приобрести квартиры по льготным ценам. На торжественной церемонии передачи квартир присутствовал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Реализация масштабного проекта по созданию достойных условий жизни военнослужащих началась осенью 2020 года по инициативе Гарибашвили, который на тот момент занимал пост главы Минобороны Грузии. Гарибашвили отметил, что помощь военным будет продолжена, и очень скоро будет создан аналогичный проект. Вместе с тем премьер отметил бесценный вклад грузинских военнослужащих."Еще раз преклоняюсь перед вами, перед героизмом. Я хочу поблагодарить ваши семьи, ваших супругов, ваших детей. Я хотел бы еще раз пожелать вам мира и победы", - заявил премьер-министр. На горе Махата построено 39 семиэтажных офицерских корпусов. Всего квартиры получат 1 092 семьи. Военные смогут приобрести 50, 80 и 110 м2 жилой площади в состоянии белого каркаса на беспрецедентных льготных условиях. Стоимость квадратного метра жилой площади составит 200 долларов, но военным придется заплатить примерно половину этой суммы – около 100 долларов за квадратный метр. При этом они смогут воспользоваться беспроцентной внутренней рассрочкой, а не банковским кредитом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий гарибашвили