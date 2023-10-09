https://sputnik-georgia.ru/20231009/vse-o-tyurmakh-gruzii--zaklyuchennye-i-osuzhdennye-283070147.html

Все о тюрьмах Грузии – заключенные и осужденные

Все о тюрьмах Грузии – заключенные и осужденные

За решеткой находится 0,26% населения Грузии 09.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-09T07:01+0400

2023-10-09T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Число заключенных в тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 сентября 2023 года, составило 9 750 человек, из которых 327 женщин, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат). Общее число заключенных составляет 0,26% населения страны. При этом около 3,8 тысячи заключенных отбывают второй и более срок. Из них 54 женщины и 12 несовершеннолетних. Все 13 тюрем, существующих в Грузии на 1 июля, заполнены на 83,5%. Из общего числа заключенных 18,4% ждут решения суда, а остальные уже приговорены к разным срокам. Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. При этом в тюрьмах Грузии срок отбывают 21 несовершеннолетний и 59 лиц старше 70 лет. Наибольшее число осужденных содержится в тюрьме №15 в Рустави и в Глданской тюрьме в Тбилиси. Что касается заключенных, которые пока ждут решения суда, их, по данным на 1 августа, около 1,8 тысячи. Тут так же лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 23 несовершеннолетних и 11 человек старше 70 лет. Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом основная часть из них сидит за экономические преступления и преступления против человека – убийство и нанесение вреда здоровью. В тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 180 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа. Иностранцы в грузинских тюрьмах Всего на 1 августа 2023 года в тюрьмах Грузии находился 761 гражданин из 52 иностранных государств, что составляет 7,7% от общего числа осужденных. Основная часть заключенных иностранцев – мужчины. В грузинских тюрьмах также сидит один несовершеннолетний иностранец и 77 гражданок других стран. Около трети всех находящихся в заключении иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане России, Азербайджана, Украины и Армении. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане Италии, Франции, Германии, Израиля и других стран. Смертность заключенных В тюрьмах Грузии от различных болезней и суицида с начала 2023 года скончалось девять заключенных. Причиной смерти одного из них стал гипертонический криз и инсульт, двух– острая дыхательная недостаточность, кома и остановка сердца, двоих – сепсис и болезни почек, одного – инфаркт мозга на фоне цереброваскулярного заболевания, двух – суицид. В случае одного заключенного причина смерти не установлена. Условно осужденные В Грузии около 30 тысячи осужденных условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывает более 1,2 тысячи женщин и 110 несовершеннолетних. При этом на условном сроке находятся 398 иностранцев из 29 стран, среди которых граждане России, Турции, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Израиля, Индии и Великобритании. Среди них 29 женщин и пятеро несовершеннолетних.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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