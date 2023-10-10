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Разбор завалов и похороны жертв землетрясения в Афганистане

Разбор завалов и похороны жертв землетрясения в Афганистане

Число жертв землетрясения в Афганистане превысило две тысячи человек. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий 10.10.2023, Sputnik Грузия

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Утром минувшей субботы в Афганистане было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2 с эпицентром в 42 км к северо-западу от города Герат, где проживают 272 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 км. За первым землетрясением последовали еще несколько толчков магнитудой от 4,3 до 6,3.

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