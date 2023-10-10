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Разбор завалов и похороны жертв землетрясения в Афганистане
Разбор завалов и похороны жертв землетрясения в Афганистане
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило две тысячи человек. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий 10.10.2023, Sputnik Грузия
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Утром минувшей субботы в Афганистане было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2 с эпицентром в 42 км к северо-западу от города Герат, где проживают 272 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 км. За первым землетрясением последовали еще несколько толчков магнитудой от 4,3 до 6,3.
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фото, мультимедиа, афганистан, в мире, происшествия, фотоленты, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, афганистан, в мире, происшествия, фотоленты, новости в фотографиях

Разбор завалов и похороны жертв землетрясения в Афганистане

11:59 10.10.2023
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Число жертв землетрясения в Афганистане превысило две тысячи человек. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий
Утром минувшей субботы в Афганистане было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2 с эпицентром в 42 км к северо-западу от города Герат, где проживают 272 тысячи человек.
Очаг залегал на глубине 10 км. За первым землетрясением последовали еще несколько толчков магнитудой от 4,3 до 6,3.
© AFP 2023 / Mohsen Karimi

Это землетрясение стало крупнейшим по количеству жертв в регионе за последнее время.

Это землетрясение стало крупнейшим по количеству жертв в регионе за последнее время. - Sputnik Грузия
1/7
© AFP 2023 / Mohsen Karimi

Это землетрясение стало крупнейшим по количеству жертв в регионе за последнее время.

© AP Photo / Omid Haqjoo

Более 1 300 жилых домов были разрушены до основания.

Более 1 300 жилых домов были разрушены до основания. - Sputnik Грузия
2/7
© AP Photo / Omid Haqjoo

Более 1 300 жилых домов были разрушены до основания.

© AFP 2023 / Mohsen Karimi

В результате стихии погибли свыше 2 400 человек.

В результате стихии погибли свыше 2 400 человек. - Sputnik Грузия
3/7
© AFP 2023 / Mohsen Karimi

В результате стихии погибли свыше 2 400 человек.

© AP Photo / Omid Haqjoo

Десятки тысяч местных жителей получили травмы и ранения.

Десятки тысяч местных жителей получили травмы и ранения. - Sputnik Грузия
4/7
© AP Photo / Omid Haqjoo

Десятки тысяч местных жителей получили травмы и ранения.

© AFP 2023 / Mohsen Karimi

По оценке спасателей, число жертв будет расти, поскольку люди до сих пор находятся под завалами.

По оценке спасателей, число жертв будет расти, поскольку люди до сих пор находятся под завалами. - Sputnik Грузия
5/7
© AFP 2023 / Mohsen Karimi

По оценке спасателей, число жертв будет расти, поскольку люди до сих пор находятся под завалами.

© AP Photo / Omid Haqjoo

Сокрушительный удар стихии полностью разрушил 13 афганских деревень.

Сокрушительный удар стихии полностью разрушил 13 афганских деревень. - Sputnik Грузия
6/7
© AP Photo / Omid Haqjoo

Сокрушительный удар стихии полностью разрушил 13 афганских деревень.

© AFP 2023 / Mohsen Karimi

Временное правительство Афганистана направило в зону бедствия 10 групп спасателей. К поисковым операциям подключились и волонтеры.

Временное правительство Афганистана направило в зону бедствия 10 групп спасателей. К поисковым операциям подключились и волонтеры. - Sputnik Грузия
7/7
© AFP 2023 / Mohsen Karimi

Временное правительство Афганистана направило в зону бедствия 10 групп спасателей. К поисковым операциям подключились и волонтеры.

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