https://sputnik-georgia.ru/20231010/evropa-ne-pomozhet-ekonomist-o-pechalnoy-sudbe-moldovy-bez-rossiyskogo-gaza-283152081.html
Европа не поможет: экономист о печальной судьбе Молдовы без российского газа
Европа не поможет: экономист о печальной судьбе Молдовы без российского газа
Молдова готова отказаться от выгодного контракта с Газпромом по закупке российского газа, чтобы не возвращать долги 10.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-10T10:48+0400
2023-10-10T10:48+0400
2023-10-10T10:48+0400
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молдова
европа
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экономика
игорь юшков
газпром
фонд национальной энергетической безопасности
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Где власти Молдовы собираются покупать газ дальше? Почему этой зимой Молдова может остаться вообще без газа? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, молдова, европа, в мире, экономика, игорь юшков, газпром, фонд национальной энергетической безопасности, видео
мультимедиа, молдова, европа, в мире, экономика, игорь юшков, газпром, фонд национальной энергетической безопасности, видео
Европа не поможет: экономист о печальной судьбе Молдовы без российского газа
Молдова готова отказаться от выгодного контракта с Газпромом по закупке российского газа, чтобы не возвращать долги
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Где власти Молдовы собираются покупать газ дальше? Почему этой зимой Молдова может остаться вообще без газа?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.