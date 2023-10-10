https://sputnik-georgia.ru/20231010/evropa-ne-pomozhet-ekonomist-o-pechalnoy-sudbe-moldovy-bez-rossiyskogo-gaza-283152081.html

Европа не поможет: экономист о печальной судьбе Молдовы без российского газа

Европа не поможет: экономист о печальной судьбе Молдовы без российского газа

Молдова готова отказаться от выгодного контракта с Газпромом по закупке российского газа, чтобы не возвращать долги 10.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-10T10:48+0400

2023-10-10T10:48+0400

2023-10-10T10:48+0400

мультимедиа

молдова

европа

в мире

экономика

игорь юшков

газпром

фонд национальной энергетической безопасности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/0a/283151910_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ad7e3e79bfc54190e1d6138070b3953e.jpg

Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Где власти Молдовы собираются покупать газ дальше? Почему этой зимой Молдова может остаться вообще без газа? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

молдова

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, молдова, европа, в мире, экономика, игорь юшков, газпром, фонд национальной энергетической безопасности, видео