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Georgian Wings увеличивает число рейсов из Тбилиси в Баку
Georgian Wings увеличивает число рейсов из Тбилиси в Баку
Согласно новому расписанию рейсы будут осуществляться каждый понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье самолетом ATR72-500 10.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-10T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Wings увеличивает число рейсов из Тбилиси в Баку до пяти в неделю, говорится в информации на сайте компании. Авиакомпания Georgian Wings запустила рейсы из Тбилиси в Баку 5 сентября с частотой три раза в неделю. С тех пор рейсы из международного аэропорта имени Шота Руставели в Тбилиси в международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку выполняются регулярно. Согласно новому расписанию рейсы будут осуществляться каждый понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье самолетом ATR72-500. Он рассчитан на 72 пассажира. Авиакомпания Geosky - Georgian Wings основана в 2017 году и успешно работает как на местном, так и на международном рынках, осуществляя как пассажирские, так и грузовые перевозки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, туризм, тбилиси, баку, авиакомпания, авиасообщение в грузии
грузия, новости, экономика, туризм, тбилиси, баку, авиакомпания, авиасообщение в грузии
Georgian Wings увеличивает число рейсов из Тбилиси в Баку
10:02 10.10.2023 (обновлено: 10:03 10.10.2023)
Согласно новому расписанию рейсы будут осуществляться каждый понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье самолетом ATR72-500
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Wings увеличивает число рейсов из Тбилиси в Баку до пяти в неделю, говорится в информации на сайте компании.
Авиакомпания Georgian Wings запустила рейсы из Тбилиси в Баку 5 сентября с частотой три раза в неделю. С тех пор рейсы из международного аэропорта имени Шота Руставели в Тбилиси в международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку выполняются регулярно.
Согласно новому расписанию рейсы будут осуществляться каждый понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье самолетом ATR72-500. Он рассчитан на 72 пассажира.
"Расписание рейсов адаптировано к расписанию внутренних рейсов Тбилиси-Батуми-Тбилиси, выполняемых нашей авиакомпанией, что дает пассажиру дополнительную возможность использовать аэропорт Тбилиси в качестве транзита", – говорится в информации.
Авиакомпания Geosky - Georgian Wings основана в 2017 году и успешно работает как на местном, так и на международном рынках, осуществляя как пассажирские, так и грузовые перевозки.