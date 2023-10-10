https://sputnik-georgia.ru/20231010/georgian-wings-uvelichivaet-chislo-reysov-iz-tbilisi-v-baku-283147051.html

Georgian Wings увеличивает число рейсов из Тбилиси в Баку

Georgian Wings увеличивает число рейсов из Тбилиси в Баку

Согласно новому расписанию рейсы будут осуществляться каждый понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье самолетом ATR72-500 10.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Wings увеличивает число рейсов из Тбилиси в Баку до пяти в неделю, говорится в информации на сайте компании. Авиакомпания Georgian Wings запустила рейсы из Тбилиси в Баку 5 сентября с частотой три раза в неделю. С тех пор рейсы из международного аэропорта имени Шота Руставели в Тбилиси в международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку выполняются регулярно. Согласно новому расписанию рейсы будут осуществляться каждый понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье самолетом ATR72-500. Он рассчитан на 72 пассажира. Авиакомпания Geosky - Georgian Wings основана в 2017 году и успешно работает как на местном, так и на международном рынках, осуществляя как пассажирские, так и грузовые перевозки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, туризм, тбилиси, баку, авиакомпания, авиасообщение в грузии