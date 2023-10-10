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Лавров: все большее число государств стремится укреплять суверенитет

Лавров: все большее число государств стремится укреплять суверенитет

У человечества появится шанс преодолеть пагубное наследие однополярной эпохи лишь в случае соблюдения норм международного права, заявил глава МИД РФ 10.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-10T19:26+0400

2023-10-10T19:26+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Все большее число государств стремится укреплять суверенитет и отстаивать национальные интересы, традиции, культуру и образ жизни. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова, опубликованной на сайте российского внешнеполитического ведомства.По его словам, страны хотят дружить и торговать – к обоюдной выгоде – и между собой, и с остальным миром. Такой настрой был преобладающим в ходе недавних встреч в верхах БРИКС, "Группы двадцати" и Восточно-Азиатского саммита.По его словам, усилия по реформе ООН, которые должны быть нацелены на утверждение верховенства международного права, должны привлекать потенциал объединений нового типа, которые отражали бы интересы Глобального юга."Необходимо добиваться, чтобы заложенный в Устав ООН дух многополярности воплотился в жизнь. <…> Фундамент для строительства нового мира есть, и он прочный – это Устав ООН. Главное сейчас – не допустить его разрушения путем конъюнктурного выборочного жонглирования уставными принципами, добиться их выполнения во всей полноте и взаимосвязи всеми странами", – заявил Лавров.По мнению министра, только в случае соблюдения норм международного права, закрепленных в основополагающем документе ООН, "у человечества появится шанс преодолеть пагубное наследие однополярной эпохи".Он напомнил, что ответственность за текущий кризис в международных отношениях лежит на западном меньшинстве, которое проводит "агрессивную, узкокорыстную" линию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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