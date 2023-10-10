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Ливень, шторм и ветер: жителей Западной Грузии предупредили об опасности
Ливень, шторм и ветер: жителей Западной Грузии предупредили об опасности
Возможны наводнения и активация оползневых процессов, отметили синоптики 10.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-10T10:24+0400
2023-10-10T10:24+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт— Sputnik. Ливневый дождь и сильный ветер ожидаются в Западной Грузии, а на черноморском побережье страны – 4-5 балльный шторм, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Синоптики предупреждают, что ожидаемые 10 октября сильные осадки могут значительно повысить уровень воды в реках Западной Грузии, а в горных зонах активизировать оползневые процессы. Об ухудшении погоды, сильном ветре или осадках граждане Грузии получают смс-сообщения. Накануне сильный порывистый ветер создал серьезные проблемы в Тбилиси – повалил деревья, обрушил стену и повредил электрокабели. В нескольких местах были зафиксированы случаи падения деревьев, в результате чего были повреждены электрокабели. В мэрии задействована "горячая линия": 272-22-22. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, западная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, западная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
Ливень, шторм и ветер: жителей Западной Грузии предупредили об опасности
10:24 10.10.2023 (обновлено: 11:19 10.10.2023)
Возможны наводнения и активация оползневых процессов, отметили синоптики
ТБИЛИСИ, 10 окт— Sputnik. Ливневый дождь и сильный ветер ожидаются в Западной Грузии, а на черноморском побережье страны – 4-5 балльный шторм, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Синоптики предупреждают, что ожидаемые 10 октября сильные осадки могут значительно повысить уровень воды в реках Западной Грузии, а в горных зонах активизировать оползневые процессы.
Об ухудшении погоды, сильном ветре или осадках граждане Грузии получают смс-сообщения.
Накануне сильный порывистый ветер создал серьезные проблемы в Тбилиси – повалил деревья, обрушил стену и повредил электрокабели. В нескольких местах были зафиксированы случаи падения деревьев, в результате чего были повреждены электрокабели.
В мэрии задействована "горячая линия": 272-22-22.