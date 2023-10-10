https://sputnik-georgia.ru/20231010/maisashvili-ostaetsya---soyuz-regbi-gruzii-oproverg-slukhi-ob-ukhode-glavnogo-trenera-sbornoy-283156193.html
Маисашвили остается – Союз регби Грузии опроверг слухи об уходе главного тренера сборной
Маисашвили остается – Союз регби Грузии опроверг слухи об уходе главного тренера сборной
После матчей, прошедших во Франции, Грузия опустилась на 14 позицию в мировом рейтинге регби 10.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-10T12:57+0400
2023-10-10T12:57+0400
2023-10-10T13:23+0400
спорт
грузия
новости
франция
тбилиси
уэльс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1a/251281504_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_428cf1a8879a44d5798d2aad304aee77.jpg
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Союз регби Грузии опровергает информацию об отставке главного тренера сборной страны Левана Маисашвили после неудачного выступления грузинской команды на Кубке мира во Франции. Сборная Грузии по регби завершила выступления на Кубке мира. Свой последний матч регбисты из Грузии проиграли Уэльсу – 43:19. До этого был проигрыш Австралии – 15:35, Фиджи – 12:17. Матч с Португалией завершился вничью – 18:18. По информации Союза регби, игры сборной будут проанализированы и установлены причины проигрышей. "Сборная Грузии сегодня вернулась с Кубка мира, и руководство Союза регби с привлечением правления и тренерского штаба в ближайшие дни приступит к анализу неудовлетворительных результатов турнира для определения их причин и мер противодействия", – говорится в заявлении. Этот процесс будет завершен в ближайшее время, а результаты обнародованы. После матчей, прошедших во Франции, Грузия опустилась на 14 позицию в мировом рейтинге регби. До начала Кубка мира грузинские регбисты занимали 11 строчку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
франция
тбилиси
уэльс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1a/251281504_94:0:1982:1416_1920x0_80_0_0_0de3c3a503be4002cef3b9647533d046.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, франция, тбилиси, уэльс
спорт, грузия, новости, франция, тбилиси, уэльс
Маисашвили остается – Союз регби Грузии опроверг слухи об уходе главного тренера сборной
12:57 10.10.2023 (обновлено: 13:23 10.10.2023)
После матчей, прошедших во Франции, Грузия опустилась на 14 позицию в мировом рейтинге регби
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Союз регби Грузии опровергает информацию об отставке главного тренера сборной страны Левана Маисашвили после неудачного выступления грузинской команды на Кубке мира во Франции.
Сборная Грузии по регби завершила выступления на Кубке мира. Свой последний матч регбисты из Грузии проиграли Уэльсу – 43:19. До этого был проигрыш Австралии – 15:35, Фиджи – 12:17. Матч с Португалией завершился вничью – 18:18.
"Союз регби Грузии опровергает распространенную в различных социальных сетях ложную информацию об отставке главного тренера сборной Левана Маисашвили", – говорится в заявлении.
По информации Союза регби, игры сборной будут проанализированы и установлены причины проигрышей.
"Сборная Грузии сегодня вернулась с Кубка мира, и руководство Союза регби с привлечением правления и тренерского штаба в ближайшие дни приступит к анализу неудовлетворительных результатов турнира для определения их причин и мер противодействия", – говорится в заявлении.
Этот процесс будет завершен в ближайшее время, а результаты обнародованы.
После матчей, прошедших во Франции, Грузия опустилась на 14 позицию в мировом рейтинге регби. До начала Кубка мира грузинские регбисты занимали 11 строчку.