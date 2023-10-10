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Маисашвили остается – Союз регби Грузии опроверг слухи об уходе главного тренера сборной
Маисашвили остается – Союз регби Грузии опроверг слухи об уходе главного тренера сборной
После матчей, прошедших во Франции, Грузия опустилась на 14 позицию в мировом рейтинге регби 10.10.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Союз регби Грузии опровергает информацию об отставке главного тренера сборной страны Левана Маисашвили после неудачного выступления грузинской команды на Кубке мира во Франции. Сборная Грузии по регби завершила выступления на Кубке мира. Свой последний матч регбисты из Грузии проиграли Уэльсу – 43:19. До этого был проигрыш Австралии – 15:35, Фиджи – 12:17. Матч с Португалией завершился вничью – 18:18. По информации Союза регби, игры сборной будут проанализированы и установлены причины проигрышей. "Сборная Грузии сегодня вернулась с Кубка мира, и руководство Союза регби с привлечением правления и тренерского штаба в ближайшие дни приступит к анализу неудовлетворительных результатов турнира для определения их причин и мер противодействия", – говорится в заявлении. Этот процесс будет завершен в ближайшее время, а результаты обнародованы. После матчей, прошедших во Франции, Грузия опустилась на 14 позицию в мировом рейтинге регби. До начала Кубка мира грузинские регбисты занимали 11 строчку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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Маисашвили остается – Союз регби Грузии опроверг слухи об уходе главного тренера сборной

12:57 10.10.2023 (обновлено: 13:23 10.10.2023)
© courtesy of Georgian Rugby UnionГлавный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили
Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили - Sputnik Грузия, 1920, 10.10.2023
© courtesy of Georgian Rugby Union
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После матчей, прошедших во Франции, Грузия опустилась на 14 позицию в мировом рейтинге регби
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Союз регби Грузии опровергает информацию об отставке главного тренера сборной страны Левана Маисашвили после неудачного выступления грузинской команды на Кубке мира во Франции.
Сборная Грузии по регби завершила выступления на Кубке мира. Свой последний матч регбисты из Грузии проиграли Уэльсу – 43:19. До этого был проигрыш Австралии – 15:35, Фиджи – 12:17. Матч с Португалией завершился вничью – 18:18.

"Союз регби Грузии опровергает распространенную в различных социальных сетях ложную информацию об отставке главного тренера сборной Левана Маисашвили", – говорится в заявлении.

По информации Союза регби, игры сборной будут проанализированы и установлены причины проигрышей.
"Сборная Грузии сегодня вернулась с Кубка мира, и руководство Союза регби с привлечением правления и тренерского штаба в ближайшие дни приступит к анализу неудовлетворительных результатов турнира для определения их причин и мер противодействия", – говорится в заявлении.
Этот процесс будет завершен в ближайшее время, а результаты обнародованы.
© Georgian RugbyГлавный тренер сбороной Грузии по регби Леван Маисашвили
Главный тренер сбороной Грузии по регби Леван Маисашвили - Sputnik Грузия, 1920, 10.10.2023
Главный тренер сбороной Грузии по регби Леван Маисашвили
© Georgian Rugby
После матчей, прошедших во Франции, Грузия опустилась на 14 позицию в мировом рейтинге регби. До начала Кубка мира грузинские регбисты занимали 11 строчку.
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