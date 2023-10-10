https://sputnik-georgia.ru/20231010/narodnye-primety-na-kharitonov-den-2023-chto-nelzya-delat-11-oktyabrya-283156359.html
Народные приметы на Харитонов день 2023: что нельзя делать 11 октября?
Народные приметы на Харитонов день 2023: что нельзя делать 11 октября?
Православная церковь 11 октября поминает преподобного Харитона Исповедника, жившего и основавшего в IV веке несколько обителей, в том числе знаменитую в... 10.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-10T17:33+0400
2023-10-10T17:33+0400
2023-10-10T17:33+0400
справки
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Народный праздник называют Харитонов день, с ним связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Харитонов день: о народных приметах 11 октября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам в Харитонов день нельзя делать ремонт или уборку в доме – можно привлечь финансовые проблемы. Нельзя 11 октября заключать крупные финансовые сделки – по приметам любые договоренности, заключенные в этот день, будут убыточны. Назначать встречи или ходить в гости в Харитонов день нельзя – это плохая примета, предвещающая спонтанные ссоры и конфликты. По народным приметам нельзя 11 октября справлять свадьбы и помолвки – семейная жизнь молодых не сложится. Нельзя в Харитонов день собирать и есть ягоды в любом виде – по приметам они могут нанести вред здоровью. В Харитонов день нельзя отправляться в дальнюю дорогу – по приметам с путешественниками 11 октября может произойти несчастный случай. Народные приметы По народным приметам осень будет долгая и теплая, если деревья в Харитонов день повторно зацвели. Зима будет ранняя и суровая, если в Харитонов день птицы низко летают и куры нахохлились. Зима будет холодная, если 11 октября не все листья опали с березы, а если ива в этот день покрылась инеем – это верная примета, что зимний сезон затянется. Холода поздно наступят, если к Харитонову дню не все зайцы успели побелеть. Урожай в следующем году ожидается богатый, если листья в Харитонов день падают жилками вверх. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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Лиза Офман
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Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Народные приметы на Харитонов день 2023: что нельзя делать 11 октября?
Православная церковь 11 октября поминает преподобного Харитона Исповедника, жившего и основавшего в IV веке несколько обителей, в том числе знаменитую в Палестине Фаранскую Лавру
Народный праздник называют Харитонов день, с ним связано много примет и запретов.
Что нельзя делать в Харитонов день: о народных приметах 11 октября читайте в Sputnik Грузия
.
Что нельзя делать
По народным приметам в Харитонов день нельзя делать ремонт или уборку в доме – можно привлечь финансовые проблемы.
Нельзя 11 октября заключать крупные финансовые сделки – по приметам любые договоренности, заключенные в этот день, будут убыточны.
Назначать встречи или ходить в гости в Харитонов день нельзя – это плохая примета, предвещающая спонтанные ссоры и конфликты.
По народным приметам нельзя 11 октября справлять свадьбы и помолвки – семейная жизнь молодых не сложится.
Нельзя в Харитонов день собирать и есть ягоды в любом виде – по приметам они могут нанести вред здоровью.
В Харитонов день нельзя отправляться в дальнюю дорогу – по приметам с путешественниками 11 октября может произойти несчастный случай.
Народные приметы
По народным приметам осень будет долгая и теплая, если деревья в Харитонов день повторно зацвели.
Зима будет ранняя и суровая, если в Харитонов день птицы низко летают и куры нахохлились.
Зима будет холодная, если 11 октября не все листья опали с березы, а если ива в этот день покрылась инеем – это верная примета, что зимний сезон затянется.
Холода поздно наступят, если к Харитонову дню не все зайцы успели побелеть.
Урожай в следующем году ожидается богатый, если листья в Харитонов день падают жилками вверх.
Материал подготовлен на основе открытых источников.