https://sputnik-georgia.ru/20231010/predstaviteli-kakikh-professiy-v-gruzii-pererabatyvayut---dannye-statistika-283147501.html

Представители каких профессий в Грузии перерабатывают – данные статистика

Представители каких профессий в Грузии перерабатывают – данные статистика

Из 16 отраслей экономики работники десяти регулярно работают более 40 часов в неделю 10.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-10T07:32+0400

2023-10-10T07:32+0400

2023-10-10T08:08+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Больше всего сверхурочно в Грузии в 2022 году работали представители гостиничной и ресторанной отрасли – 49,5 часа в неделю, где переработка составляет 9,5 часа, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Ежегодно Национальная служба статистики Грузии проводит опрос о том, сколько часов работают занятые в той или иной отрасли люди, кто из них перерабатывает за 40 часов в неделю, а кто наоборот – не дорабатывает. Из 16 отраслей экономики работники десяти регулярно работают более 40 часов в неделю. По статистике, к числу таких отраслей относятся те, кто работает в ремонтной сфере – 48,1 часа в неделю, транспорта и складирования – 48,2 часа. Среди работающих сверхурочно лидируют такие сферы как: Не добарабывают до 40 часовой рабочей недели представители сферы искусства и развлечений – 39,3 часа в неделю, а также представители науки – 38,8 часа в неделю и те, кто занят в отрасли рыбных и лесных хозяйств – 34,4 часа. Всего в Грузии по последним данным за второй квартал 2023 года трудоустроено 1 327 млн человек, без работы остаются 266,9 тысячи человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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