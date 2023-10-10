https://sputnik-georgia.ru/20231010/predstaviteli-kakikh-professiy-v-gruzii-pererabatyvayut---dannye-statistika-283147501.html
Представители каких профессий в Грузии перерабатывают – данные статистика
Представители каких профессий в Грузии перерабатывают – данные статистика
Из 16 отраслей экономики работники десяти регулярно работают более 40 часов в неделю 10.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-10T07:32+0400
2023-10-10T07:32+0400
2023-10-10T08:08+0400
грузия
новости
экономика
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1c/282743182_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_cd091f67540a46e19324473ff60e6e72.jpg
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Больше всего сверхурочно в Грузии в 2022 году работали представители гостиничной и ресторанной отрасли – 49,5 часа в неделю, где переработка составляет 9,5 часа, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Ежегодно Национальная служба статистики Грузии проводит опрос о том, сколько часов работают занятые в той или иной отрасли люди, кто из них перерабатывает за 40 часов в неделю, а кто наоборот – не дорабатывает. Из 16 отраслей экономики работники десяти регулярно работают более 40 часов в неделю. По статистике, к числу таких отраслей относятся те, кто работает в ремонтной сфере – 48,1 часа в неделю, транспорта и складирования – 48,2 часа. Среди работающих сверхурочно лидируют такие сферы как: Не добарабывают до 40 часовой рабочей недели представители сферы искусства и развлечений – 39,3 часа в неделю, а также представители науки – 38,8 часа в неделю и те, кто занят в отрасли рыбных и лесных хозяйств – 34,4 часа. Всего в Грузии по последним данным за второй квартал 2023 года трудоустроено 1 327 млн человек, без работы остаются 266,9 тысячи человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1c/282743182_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bf46e42c448bdd66a2e5e3352758c37b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Представители каких профессий в Грузии перерабатывают – данные статистика
07:32 10.10.2023 (обновлено: 08:08 10.10.2023)
Из 16 отраслей экономики работники десяти регулярно работают более 40 часов в неделю
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Больше всего сверхурочно в Грузии в 2022 году работали представители гостиничной и ресторанной отрасли – 49,5 часа в неделю, где переработка составляет 9,5 часа, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
Ежегодно Национальная служба статистики Грузии проводит опрос о том, сколько часов работают занятые в той или иной отрасли люди, кто из них перерабатывает за 40 часов в неделю, а кто наоборот – не дорабатывает.
Из 16 отраслей экономики работники десяти регулярно работают более 40 часов в неделю. По статистике, к числу таких отраслей относятся те, кто работает в ремонтной сфере – 48,1 часа в неделю, транспорта и складирования – 48,2 часа.
Среди работающих сверхурочно лидируют такие сферы как:
Гостиницы и рестораны – 49,5 часа в неделю, сверхурочные – 9,5 часа;
Транспорт и складирования – 48,2 часа в неделю, переработка – 8,2,
Ремонт – 48,1 часа в неделю, переработка – 8, 1,
Строительство – 47,9 часа, переработка – 7,9 часа.
Не добарабывают до 40 часовой рабочей недели представители сферы искусства и развлечений – 39,3 часа в неделю, а также представители науки – 38,8 часа в неделю и те, кто занят в отрасли рыбных и лесных хозяйств – 34,4 часа.
Всего в Грузии по последним данным за второй квартал 2023 года трудоустроено 1 327 млн человек, без работы остаются 266,9 тысячи человек.