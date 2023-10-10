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"Сделаем все, что в наших силах" – Каладзе выразил поддержку Израилю
"Сделаем все, что в наших силах" – Каладзе выразил поддержку Израилю
Решение о дополнительной помощи будет озвучено публично, отметил мэр 10.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-10T13:48+0400
2023-10-10T13:48+0400
2023-10-10T13:54+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Грузия всегда поддерживает еврейский народ и сделает все возможное, чтобы поддержать его в будущем, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. По последним данным, в результате эскалации погибли более 800 жителей Израиля и более 560 палестинцев. По официальным данным, в Израиле проживает 120 тысяч граждан Грузии. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме. В случае необходимости посольство готово обеспечить граждан Грузии разными вещами и убежищем. В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев. В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, израиль, тбилиси, палестина, каха каладзе, биньямин нетаньяху, грузинская мечта - демократическая грузия, хамас
грузия, политика, новости, израиль, тбилиси, палестина, каха каладзе, биньямин нетаньяху, грузинская мечта - демократическая грузия, хамас
"Сделаем все, что в наших силах" – Каладзе выразил поддержку Израилю
13:48 10.10.2023 (обновлено: 13:54 10.10.2023)
Решение о дополнительной помощи будет озвучено публично, отметил мэр
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Грузия всегда поддерживает еврейский народ и сделает все возможное, чтобы поддержать его в будущем, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. По последним данным, в результате эскалации погибли более 800 жителей Израиля и более 560 палестинцев.
"Мы всегда поддерживаем наш дружественный еврейский народ и сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать его в будущем. Какое решение будет принято относительно дополнительной помощи – станет известно всем", – заявил Каладзе журналистам.
По официальным данным, в Израиле проживает 120 тысяч граждан Грузии. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме. В случае необходимости посольство готово обеспечить граждан Грузии разными вещами и убежищем.
В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.