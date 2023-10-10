https://sputnik-georgia.ru/20231010/sdelaem-vse-chto-v-nashikh-silakh--kaladze-vyrazil-podderzhku-izrailyu-283157590.html

"Сделаем все, что в наших силах" – Каладзе выразил поддержку Израилю

"Сделаем все, что в наших силах" – Каладзе выразил поддержку Израилю

Решение о дополнительной помощи будет озвучено публично, отметил мэр 10.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-10T13:48+0400

2023-10-10T13:48+0400

2023-10-10T13:54+0400

грузия

политика

новости

израиль

тбилиси

палестина

каха каладзе

биньямин нетаньяху

грузинская мечта - демократическая грузия

хамас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/19/278017078_0:213:2048:1366_1920x0_80_0_0_641922e48a0cf3dba03397184c8def3d.jpg

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Грузия всегда поддерживает еврейский народ и сделает все возможное, чтобы поддержать его в будущем, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. По последним данным, в результате эскалации погибли более 800 жителей Израиля и более 560 палестинцев. По официальным данным, в Израиле проживает 120 тысяч граждан Грузии. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме. В случае необходимости посольство готово обеспечить граждан Грузии разными вещами и убежищем. В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев. В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

израиль

тбилиси

палестина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, израиль, тбилиси, палестина, каха каладзе, биньямин нетаньяху, грузинская мечта - демократическая грузия, хамас