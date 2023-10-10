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Скончалась грузинская звезда джаза Инга Перадзе
Скончалась грузинская звезда джаза Инга Перадзе
На фестивалях в странах Балтии она получала звание лауреата как лучшая джазовая исполнительница 10.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-10T16:51+0400
2023-10-10T16:51+0400
2023-10-10T16:55+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Грузинская певица Инга Перадзе скончалась в возрасте 76 лет, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи Грузии. В ведомстве выразили скорбь в связи со смертью популярной артистки.Инга Перадзе начала свою творческую карьеру в 1970-е годы – она была одной из самых известных джазовых певиц в Советском Союзе. Перадзе пела в ансамбле "Орера", на протяжении четырех лет была постоянным солистом ансамбля "Дьело". В 1980-е годы она пела песни в стиле шансон.Следует отметить, что творческая деятельность Инги Перадзе была связана с известным джазменом Игорем Брилем. Именно в период работы с ним Инга Перадзе была признана лучшей джазовой исполнительницей. На фестивалях в странах Балтии она также получала звание лауреата как лучшая джазовая исполнительница. В 2001 году из-за ухудшения здоровья Перадзе отправилась в Бельгию, где и провела последние годы жизни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, культура
Скончалась грузинская звезда джаза Инга Перадзе
16:51 10.10.2023 (обновлено: 16:55 10.10.2023)
На фестивалях в странах Балтии она получала звание лауреата как лучшая джазовая исполнительница
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Грузинская певица Инга Перадзе скончалась в возрасте 76 лет, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.
В ведомстве выразили скорбь в связи со смертью популярной артистки.
Инга Перадзе начала свою творческую карьеру в 1970-е годы – она была одной из самых известных джазовых певиц в Советском Союзе.
Перадзе пела в ансамбле "Орера", на протяжении четырех лет была постоянным солистом ансамбля "Дьело". В 1980-е годы она пела песни в стиле шансон.
Следует отметить, что творческая деятельность Инги Перадзе была связана с известным джазменом Игорем Брилем. Именно в период работы с ним Инга Перадзе была признана лучшей джазовой исполнительницей.
На фестивалях в странах Балтии она также получала звание лауреата как лучшая джазовая исполнительница.
В 2001 году из-за ухудшения здоровья Перадзе отправилась в Бельгию, где и провела последние годы жизни.