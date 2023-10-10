https://sputnik-georgia.ru/20231010/skonchalas-gruzinskaya-zvezda-dzhaza-inga-peradze-283168462.html

Скончалась грузинская звезда джаза Инга Перадзе

Скончалась грузинская звезда джаза Инга Перадзе

На фестивалях в странах Балтии она получала звание лауреата как лучшая джазовая исполнительница 10.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-10T16:51+0400

2023-10-10T16:51+0400

2023-10-10T16:55+0400

новости

грузия

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/1a/280354850_0:437:2730:1973_1920x0_80_0_0_45890d9c46e4ab17f7d09885c8cda3d9.jpg

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Грузинская певица Инга Перадзе скончалась в возрасте 76 лет, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи Грузии. В ведомстве выразили скорбь в связи со смертью популярной артистки.Инга Перадзе начала свою творческую карьеру в 1970-е годы – она была одной из самых известных джазовых певиц в Советском Союзе. Перадзе пела в ансамбле "Орера", на протяжении четырех лет была постоянным солистом ансамбля "Дьело". В 1980-е годы она пела песни в стиле шансон.Следует отметить, что творческая деятельность Инги Перадзе была связана с известным джазменом Игорем Брилем. Именно в период работы с ним Инга Перадзе была признана лучшей джазовой исполнительницей. На фестивалях в странах Балтии она также получала звание лауреата как лучшая джазовая исполнительница. В 2001 году из-за ухудшения здоровья Перадзе отправилась в Бельгию, где и провела последние годы жизни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, культура