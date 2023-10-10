https://sputnik-georgia.ru/20231010/tbilisskie-kanatnye-dorogi-proshloe-i-buduschee---foto-283165888.html

Тбилисские канатные дороги: прошлое и будущее – фото

Тбилисские канатные дороги: прошлое и будущее – фото

В Тбилиси становится все больше канатных дорог. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил о намерении развивать этот вид транспорта, популярный не только у туристов, но... 10.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-10T17:21+0400

2023-10-10T17:21+0400

2023-10-10T17:27+0400

фотоленты

новости грузии в фотографиях

мультимедиа

канатная дорога

транспорт

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23599/26/235992690_0:54:2000:1179_1920x0_80_0_0_f47fbd8e9d11e5856ea1f97cdda1bd46.jpg

Самая известная канатная дорога Тбилиси – это сейчас, пожалуй, та, что находится в парке Рике и поднимает туристов к крепости Нарикала. Но есть и другие действующие канатные дороги.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, канатная дорога, транспорт, тбилиси, фото