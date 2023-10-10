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Тбилисские канатные дороги: прошлое и будущее – фото
Тбилисские канатные дороги: прошлое и будущее – фото
В Тбилиси становится все больше канатных дорог. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил о намерении развивать этот вид транспорта, популярный не только у туристов, но... 10.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-10T17:21+0400
2023-10-10T17:21+0400
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Самая известная канатная дорога Тбилиси – это сейчас, пожалуй, та, что находится в парке Рике и поднимает туристов к крепости Нарикала. Но есть и другие действующие канатные дороги.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, канатная дорога, транспорт, тбилиси, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, канатная дорога, транспорт, тбилиси, фото
Тбилисские канатные дороги: прошлое и будущее – фото
17:21 10.10.2023 (обновлено: 17:27 10.10.2023)
В Тбилиси становится все больше канатных дорог. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил о намерении развивать этот вид транспорта, популярный не только у туристов, но и у жителей города.
Самая известная канатная дорога Тбилиси – это сейчас, пожалуй, та, что находится в парке Рике и поднимает туристов к крепости Нарикала. Но есть и другие действующие канатные дороги.
© photo: Sputnik / Stringer
Это, пожалуй, самая известная тбилисская канатная дорога. Она находится в самом центре города.
Это, пожалуй, самая известная тбилисская канатная дорога. Она находится в самом центре города.
© photo: Sputnik / Stringer
Кабинки канатной дороги поднимают туристов и жителей Тбилиси от станции в парке Рике.
Кабинки канатной дороги поднимают туристов и жителей Тбилиси от станции в парке Рике.
© photo: Sputnik / Stringer
И везут их к древней крепости Нарикала. К этой канатке в летнее время, да и не только, часто стоит очередь.
И везут их к древней крепости Нарикала. К этой канатке в летнее время, да и не только, часто стоит очередь.
© photo: Sputnik / Stringer
А это ныне бездействующая станция канатной дороги тоже в центре Тбилиси. Она была закрыта после аварии.
А это ныне бездействующая станция канатной дороги тоже в центре Тбилиси. Она была закрыта после аварии.
© photo: Sputnik / Stringer
Отсюда, с проспекта Руставели, поднимались кабинки на гору Мтацминда. Теперь у властей есть идея восстановить эту канатку.
Отсюда, с проспекта Руставели, поднимались кабинки на гору Мтацминда. Теперь у властей есть идея восстановить эту канатку.
© photo: Sputnik / Stringer
Еще одна действующая канатная дорога находится в районе Ваке.
Еще одна действующая канатная дорога находится в районе Ваке.
© photo: Sputnik / Stringer
Нижняя станция этой канатной дороги располагается у парка Ваке.
Нижняя станция этой канатной дороги располагается у парка Ваке.
© photo: Sputnik / Stringer
Вот в таких кабинках можно путешествовать и подняться к Черепашьему озеру.
Вот в таких кабинках можно путешествовать и подняться к Черепашьему озеру.
© photo: Sputnik / Stringer
А об этой канатной дороге знает не так много туристов, но зато она известна среди молодежи.
А об этой канатной дороге знает не так много туристов, но зато она известна среди молодежи.
© photo: Sputnik / Stringer
Нижняя станция этой канатной дороги находится у высотного корпуса Тбилисского государственного университета.
Нижняя станция этой канатной дороги находится у высотного корпуса Тбилисского государственного университета.
© photo: Sputnik / Stringer
Отсюда вагончики канатки везут пассажиров в район Багеби. Канатной дорогой часто пользуются студенты.
Отсюда вагончики канатки везут пассажиров в район Багеби. Канатной дорогой часто пользуются студенты.
© photo: Sputnik / Stringer
Там, в Багеби, находится студенческий городок, много общежитий.
Там, в Багеби, находится студенческий городок, много общежитий.