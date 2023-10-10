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Трактор задавил мужчину на востоке Грузии
Трактор задавил мужчину на востоке Грузии
Упавший с трактора мужчина не смог вовремя подняться и попал под колеса 10.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-10T18:18+0400
2023-10-10T18:18+0400
2023-10-10T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Мужчина средних лет стал жертвой несчастного случая на востоке Грузии – его переехал трактор, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". Случай произошел близ района Дедоплисцкаро (регион Кахети) на территории мусорной свалки, принадлежащей "Компании по управлению твердыми отходами Грузии". Согласно распространенной информации, мужчина, который был сотрудником компании, упал с трактора, не смог подняться вовремя и попал под колеса. От полученных травм он погиб на месте. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование инцидента. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, кахети
происшествия, грузия, новости, тбилиси, кахети
Трактор задавил мужчину на востоке Грузии
Упавший с трактора мужчина не смог вовремя подняться и попал под колеса
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik.
Мужчина средних лет стал жертвой несчастного случая на востоке Грузии – его переехал трактор, сообщает телеканал "ТВ Пирвели
".
Случай произошел близ района Дедоплисцкаро (регион Кахети) на территории мусорной свалки, принадлежащей "Компании по управлению твердыми отходами Грузии".
Согласно распространенной информации, мужчина, который был сотрудником компании, упал с трактора, не смог подняться вовремя и попал под колеса. От полученных травм он погиб на месте.
Министерство внутренних дел Грузии начало расследование инцидента.