https://sputnik-georgia.ru/20231010/traktor-zadavil-muzhchinu-na-vostoke-gruzii-283169551.html

Трактор задавил мужчину на востоке Грузии

Трактор задавил мужчину на востоке Грузии

Упавший с трактора мужчина не смог вовремя подняться и попал под колеса 10.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-10T18:18+0400

2023-10-10T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Мужчина средних лет стал жертвой несчастного случая на востоке Грузии – его переехал трактор, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". Случай произошел близ района Дедоплисцкаро (регион Кахети) на территории мусорной свалки, принадлежащей "Компании по управлению твердыми отходами Грузии". Согласно распространенной информации, мужчина, который был сотрудником компании, упал с трактора, не смог подняться вовремя и попал под колеса. От полученных травм он погиб на месте. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование инцидента. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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