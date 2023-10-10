https://sputnik-georgia.ru/20231010/v-ramkakh-dney-vina-v-tbilisi-otkrylas-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-283172476.html
В рамках "Дней вина" в Тбилиси открылась международная научная конференция
В рамках "Дней вина" в Тбилиси открылась международная научная конференция
В международной научной конференции принимают участие 22 ученых, исследователей и экспертов из 11 стран мира 10.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-10T19:49+0400
2023-10-10T19:49+0400
2023-10-10T19:49+0400
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экономика
отар шамугия
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ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Ведущие ученые из десяти стран мира прибыли в Тбилиси для участия в Международной конференции "Научный проект по исследованию виноградарства и винной культуры Грузии - итоги и новости", который проходит в рамках ежегодного фестиваля "Дни вина", сообщает Минсельхоз Грузии. С 7 по 15 октября в 23 городах Грузии проходит ежегодный фестиваль "Дни вина". В них принимают участие более 50 грузинских винодельческих компаний, частных хозяйств, и погребов. Фестиваль был учрежден премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в 2022 году. В международной научной конференции принимают участие 22 ученых, исследователей и экспертов из 11 стран мира - Грузии, Италии, Франции, Испании, Англии, США, Канады, Израиля, Бразилии, ЮАР, Хорватии. Ученые из университетов Пенсильвании, Милана, Копенгагена, Торонто, Израильского института Вейсмана и Национального института аграрных исследований Монпелье (INRA) участвуют в междисциплинарном исследовательском проекте грузинской культуры винограда и виноделия. Проект изучает грузинскую виноградную лозу и вино с помощью различных научных дисциплин, чтобы исследовать ее историю, современное состояние и представить потенциал будущего развития виноградарства – виноделия. В рамках конференции ученые и исследователи представят доклады о приоритетных направлениях будущих исследований. Мероприятие организовано Национальным агентством вина Министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии при поддержке правительства. Конференция продлится до 12 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, экономика, отар шамугия , вино и виноделие грузии
грузия, новости, общество, экономика, отар шамугия , вино и виноделие грузии
В рамках "Дней вина" в Тбилиси открылась международная научная конференция
В международной научной конференции принимают участие 22 ученых, исследователей и экспертов из 11 стран мира
ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Ведущие ученые из десяти стран мира прибыли в Тбилиси для участия в Международной конференции "Научный проект по исследованию виноградарства и винной культуры Грузии - итоги и новости", который проходит в рамках ежегодного фестиваля "Дни вина", сообщает Минсельхоз Грузии.
С 7 по 15 октября в 23 городах Грузии проходит ежегодный фестиваль "Дни вина". В них принимают участие более 50 грузинских винодельческих компаний, частных хозяйств, и погребов. Фестиваль был учрежден премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в 2022 году.
В международной научной конференции принимают участие 22 ученых, исследователей и экспертов из 11 стран мира - Грузии, Италии, Франции, Испании, Англии, США, Канады, Израиля, Бразилии, ЮАР, Хорватии.
Ученые из университетов Пенсильвании, Милана, Копенгагена, Торонто, Израильского института Вейсмана и Национального института аграрных исследований Монпелье (INRA) участвуют в междисциплинарном исследовательском проекте грузинской культуры винограда и виноделия.
Проект изучает грузинскую виноградную лозу и вино с помощью различных научных дисциплин, чтобы исследовать ее историю, современное состояние и представить потенциал будущего развития виноградарства – виноделия.
"Днями вина" мы напоминаем всему обществу, что грузинское вино является частью нашей культуры и истории", - заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия.
В рамках конференции ученые и исследователи представят доклады о приоритетных направлениях будущих исследований.
Мероприятие организовано Национальным агентством вина Министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии при поддержке правительства. Конференция продлится до 12 октября.