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В Тбилиси к синагоге несут цветы в память о погибших в Израиле – видео

В Тбилиси к синагоге несут цветы в память о погибших в Израиле – видео

К тбилисской синагоге, расположенной в самом центре города, жители и гости столицы Грузии несут цветы в память о погибших в Израиле после нападения ХАМАС... 10.10.2023, Sputnik Грузия

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В Израиле проживает около 120 тысяч граждан Грузии. Часть из них уже вернулась на родину после начала военного конфликта. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме. Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа.

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