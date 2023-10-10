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В Тбилиси к синагоге несут цветы в память о погибших в Израиле – видео
В Тбилиси к синагоге несут цветы в память о погибших в Израиле – видео
К тбилисской синагоге, расположенной в самом центре города, жители и гости столицы Грузии несут цветы в память о погибших в Израиле после нападения ХАМАС... 10.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-10T15:10+0400
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В Израиле проживает около 120 тысяч граждан Грузии. Часть из них уже вернулась на родину после начала военного конфликта. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме. Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа.
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видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, израиль, траур, ближний восток, синагога, тбилиси, видео
видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, израиль, траур, ближний восток, синагога, тбилиси, видео
В Тбилиси к синагоге несут цветы в память о погибших в Израиле – видео
15:10 10.10.2023 (обновлено: 15:17 10.10.2023)
К тбилисской синагоге, расположенной в самом центре города, жители и гости столицы Грузии несут цветы в память о погибших в Израиле после нападения ХАМАС. Смотрите в видео Sputnik кадры с места событий
В Израиле проживает около 120 тысяч граждан Грузии. Часть из них уже вернулась на родину после начала военного конфликта. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме.
Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа.