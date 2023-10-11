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Счастливая черепаха и австралийские кенгуру: финалисты The Comedy Wildlife Photo Awards
Счастливая черепаха и австралийские кенгуру: финалисты The Comedy Wildlife Photo Awards
В этом году на конкурс поступили тысячи заявок как от любителей, так и от профессиональных фотографов. Однако в окончательный шорт-лист премии вошла лишь 41... 11.10.2023, Sputnik Грузия
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Этот конкурс всегда поднимает настроение – убедитесь сами и посмотрите на забавные выходки животных, запечатленные любителями природы по всему миру.Премия была учреждена в 2015 году профессиональными фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламаном.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, в мире, мировая культура, фотоленты
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, в мире, мировая культура, фотоленты

Счастливая черепаха и австралийские кенгуру: финалисты The Comedy Wildlife Photo Awards

12:16 11.10.2023
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НовостиTelegram
В этом году на конкурс поступили тысячи заявок как от любителей, так и от профессиональных фотографов. Однако в окончательный шорт-лист премии вошла лишь 41 фотография. Смотрите в фотоленте Sputnik некоторые из них
Этот конкурс всегда поднимает настроение – убедитесь сами и посмотрите на забавные выходки животных, запечатленные любителями природы по всему миру.
Премия была учреждена в 2015 году профессиональными фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламаном.
© photo : Allen Holmes/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок "Ротерхэм" британского фотографа Аллена Холмса.

Снимок &quot;Ротерхэм&quot; британского фотографа Аллена Холмса. - Sputnik Грузия
1/15
© photo : Allen Holmes/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок "Ротерхэм" британского фотографа Аллена Холмса.

© photo : Delphine Casimir/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок "Тропический денди" бельгийского фотографа Дельфина Казимира.

Снимок &quot;Тропический денди&quot; бельгийского фотографа Дельфина Казимира. - Sputnik Грузия
2/15
© photo : Delphine Casimir/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок "Тропический денди" бельгийского фотографа Дельфина Казимира.

© photo : Jaroslaw Kolacz/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок "Теперь это селфи" польского фотографа Ярослава Колача.

Снимок &quot;Теперь это селфи&quot; польского фотографа Ярослава Колача. - Sputnik Грузия
3/15
© photo : Jaroslaw Kolacz/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок "Теперь это селфи" польского фотографа Ярослава Колача.

© photo : Jacek Stankiewicz/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок "Диспут" польского фотографа Яцека Станкевича.

Снимок &quot;Диспут&quot; польского фотографа Яцека Станкевича. - Sputnik Грузия
4/15
© photo : Jacek Stankiewicz/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок "Диспут" польского фотографа Яцека Станкевича.

© photo : Kawing Chiu/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок "Живущий в моменте" фотографа из США Кавинга Чиу.

Снимок &quot;Живущий в моменте&quot; фотографа из США Кавинга Чиу. - Sputnik Грузия
5/15
© photo : Kawing Chiu/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок "Живущий в моменте" фотографа из США Кавинга Чиу.

© photo : Otter Kwek/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок "Выдровые балерины" сингапурского фотографа Оттера Квека.

Снимок &quot;Выдровые балерины&quot; сингапурского фотографа Оттера Квека. - Sputnik Грузия
6/15
© photo : Otter Kwek/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок "Выдровые балерины" сингапурского фотографа Оттера Квека.

© photo : Tzahi Finkelstein/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок "Счастливая черепаха" израильского фотографа Цахи Финкельштейна.

Снимок &quot;Счастливая черепаха&quot; израильского фотографа Цахи Финкельштейна. - Sputnik Грузия
7/15
© photo : Tzahi Finkelstein/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок "Счастливая черепаха" израильского фотографа Цахи Финкельштейна.

© photo : Paul Goldstein/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок "Воздушный" британского фотографа Пола Гольдштейна.

Снимок &quot;Воздушный&quot; британского фотографа Пола Гольдштейна. - Sputnik Грузия
8/15
© photo : Paul Goldstein/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок "Воздушный" британского фотографа Пола Гольдштейна.

© photo : Matti Rauvala/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок "Фейковые новости!" финского фотографа Матти Раувала.

Снимок &quot;Фейковые новости!&quot; финского фотографа Матти Раувала. - Sputnik Грузия
9/15
© photo : Matti Rauvala/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок "Фейковые новости!" финского фотографа Матти Раувала.

© photo : Kate Stevenson/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок "Пение в дождь" британского фотографа Кейт Стивенсон.

Снимок &quot;Пение в дождь&quot; британского фотографа Кейт Стивенсон. - Sputnik Грузия
10/15
© photo : Kate Stevenson/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок "Пение в дождь" британского фотографа Кейт Стивенсон.

© photo : Dario Podesta/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок "Стипендия" аргентинского фотографа Дарио Подесты.

Снимок &quot;Стипендия&quot; аргентинского фотографа Дарио Подесты. - Sputnik Грузия
11/15
© photo : Dario Podesta/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок "Стипендия" аргентинского фотографа Дарио Подесты.

© photo : Lara Mathews/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок "Боинг!" австралийского фотографа Лары Мэтьюз.

Снимок &quot;Боинг!&quot; австралийского фотографа Лары Мэтьюз. - Sputnik Грузия
12/15
© photo : Lara Mathews/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок "Боинг!" австралийского фотографа Лары Мэтьюз.

© photo : Alex Pansier/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок из серии "Хроники цветочного праздника" нидерландского фотографа Алекса Пансье.

Снимок из серии &quot;Хроники цветочного праздника&quot; нидерландского фотографа Алекса Пансье. - Sputnik Грузия
13/15
© photo : Alex Pansier/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок из серии "Хроники цветочного праздника" нидерландского фотографа Алекса Пансье.

© photo : Brigitte Alcalay-Marcon/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок "На старт, внимание, марш" французского фотографа Брижит Алькалай-Маркон.

Снимок &quot;На старт, внимание, марш&quot; французского фотографа Брижит Алькалай-Маркон. - Sputnik Грузия
14/15
© photo : Brigitte Alcalay-Marcon/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок "На старт, внимание, марш" французского фотографа Брижит Алькалай-Маркон.

© photo : John Blumenkamp/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок "Бла-бла понедельник" американского фотографа Джона Блюменкампа.

Снимок &quot;Бла-бла понедельник&quot; американского фотографа Джона Блюменкампа. - Sputnik Грузия
15/15
© photo : John Blumenkamp/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Снимок "Бла-бла понедельник" американского фотографа Джона Блюменкампа.

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