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Счастливая черепаха и австралийские кенгуру: финалисты The Comedy Wildlife Photo Awards

Счастливая черепаха и австралийские кенгуру: финалисты The Comedy Wildlife Photo Awards

В этом году на конкурс поступили тысячи заявок как от любителей, так и от профессиональных фотографов. Однако в окончательный шорт-лист премии вошла лишь 41... 11.10.2023, Sputnik Грузия

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Этот конкурс всегда поднимает настроение – убедитесь сами и посмотрите на забавные выходки животных, запечатленные любителями природы по всему миру.Премия была учреждена в 2015 году профессиональными фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламаном.

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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, в мире, мировая культура, фотоленты