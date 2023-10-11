Счастливая черепаха и австралийские кенгуру: финалисты The Comedy Wildlife Photo Awards
Снимок "Ротерхэм" британского фотографа Аллена Холмса.
Снимок "Ротерхэм" британского фотографа Аллена Холмса.
Снимок "Тропический денди" бельгийского фотографа Дельфина Казимира.
Снимок "Тропический денди" бельгийского фотографа Дельфина Казимира.
Снимок "Теперь это селфи" польского фотографа Ярослава Колача.
Снимок "Теперь это селфи" польского фотографа Ярослава Колача.
Снимок "Диспут" польского фотографа Яцека Станкевича.
Снимок "Диспут" польского фотографа Яцека Станкевича.
Снимок "Живущий в моменте" фотографа из США Кавинга Чиу.
Снимок "Живущий в моменте" фотографа из США Кавинга Чиу.
Снимок "Выдровые балерины" сингапурского фотографа Оттера Квека.
Снимок "Выдровые балерины" сингапурского фотографа Оттера Квека.
Снимок "Счастливая черепаха" израильского фотографа Цахи Финкельштейна.
Снимок "Счастливая черепаха" израильского фотографа Цахи Финкельштейна.
Снимок "Воздушный" британского фотографа Пола Гольдштейна.
Снимок "Воздушный" британского фотографа Пола Гольдштейна.
Снимок "Фейковые новости!" финского фотографа Матти Раувала.
Снимок "Фейковые новости!" финского фотографа Матти Раувала.
Снимок "Пение в дождь" британского фотографа Кейт Стивенсон.
Снимок "Пение в дождь" британского фотографа Кейт Стивенсон.
Снимок "Стипендия" аргентинского фотографа Дарио Подесты.
Снимок "Стипендия" аргентинского фотографа Дарио Подесты.
Снимок "Боинг!" австралийского фотографа Лары Мэтьюз.
Снимок "Боинг!" австралийского фотографа Лары Мэтьюз.
Снимок из серии "Хроники цветочного праздника" нидерландского фотографа Алекса Пансье.
Снимок из серии "Хроники цветочного праздника" нидерландского фотографа Алекса Пансье.
Снимок "На старт, внимание, марш" французского фотографа Брижит Алькалай-Маркон.
Снимок "На старт, внимание, марш" французского фотографа Брижит Алькалай-Маркон.
Снимок "Бла-бла понедельник" американского фотографа Джона Блюменкампа.
Снимок "Бла-бла понедельник" американского фотографа Джона Блюменкампа.