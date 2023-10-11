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Футболисты молодежной сборной Грузии готовятся к матчам квалификации на Евро 2025
Футболисты молодежной сборной Грузии готовятся к матчам квалификации на Евро 2025
После двух туров у грузинской команды шесть очков, и она идет на втором месте 11.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-11T15:44+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по футболу (U-21) 12 и 17 октября проведет два домашних матча на стадионе в Батуми в рамках квалификации на Евро 2025 против Нидерландов и Швеции. Сборная Грузии играет в группе С с командами Нидерландов, Северной Македонии, Молдовы, Гибралтара и Швеции. После двух туров у грузинской команды шесть очков, и она идет на втором месте. Возглавляют таблицу нидерландцы, у которых лучшая разница забитых и пропущенных. Гагнидзе из-за травмы пропустил около трех недель и возобновил тренировки несколько дней назад. Примечательно, что в двух проведенных матчах квалификации сборная Грузии забила три мяча, не пропустив ни одного в свои ворота. На последнем Евро молодежная сборная Грузии впервые в своей истории вышла в плей-офф континентального первенства. Молодежный Евро 2025 пройдет в Словакии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Футболисты молодежной сборной Грузии готовятся к матчам квалификации на Евро 2025
После двух туров у грузинской команды шесть очков, и она идет на втором месте
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по футболу (U-21) 12 и 17 октября проведет два домашних матча на стадионе в Батуми в рамках квалификации на Евро 2025 против Нидерландов и Швеции.
Сборная Грузии играет в группе С с командами Нидерландов, Северной Македонии, Молдовы, Гибралтара и Швеции. После двух туров у грузинской команды шесть очков, и она идет на втором месте. Возглавляют таблицу нидерландцы, у которых лучшая разница забитых и пропущенных.
"Конечно, сборная Нидерландов – серьезный соперник, и это будет трудный матч. У них сильная команда всех возрастов. Думаю, мы физически готовы и сделаем все, чтобы получить три очка", – сказал полузащитник сборной Лука Гагнидзе.
Гагнидзе из-за травмы пропустил около трех недель и возобновил тренировки несколько дней назад.
Примечательно, что в двух проведенных матчах квалификации сборная Грузии забила три мяча, не пропустив ни одного в свои ворота. На последнем Евро молодежная сборная Грузии впервые в своей истории вышла в плей-офф континентального первенства.
Молодежный Евро 2025 пройдет в Словакии.