https://sputnik-georgia.ru/20231011/gosbyudzhet-gruzii-2024--zdravookhranenie-i-sotszaschita-kak-glavnyy-prioritet-283180985.html

Госбюджет Грузии 2024 – здравоохранение и соцзащита как главный приоритет

Госбюджет Грузии 2024 – здравоохранение и соцзащита как главный приоритет

Бюджет социальной сферы и сферы здравоохранения составит 7,7 миллиарда лари, что на 870 миллионов выше показателя 2023 года 11.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-11T09:01+0400

2023-10-11T09:01+0400

2023-10-11T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Почти треть государственного бюджета Грузии на 2024 год будет направлена на финансирование сферы здравоохранения и социальную помощь, заявил первый заместитель министра финансов Георгий Какауридзе на заседании комитета по здравоохранению и социальным вопросам, где обсуждался проект закона "О государственном бюджете Грузии на 2024 год". Окончательный вариант Госбюджета на 2024 год будет представлен после доработки в конце ноября. Какауридзе сообщил, что бюджет социальной сферы и сферы здравоохранения составит 7,7 миллиарда лари, что на 870 миллионов выше показателя 2023 года. По словам Какауридзе, увеличение средств будет направлено на рост пенсий и социальных пособий для лиц с ярковыраженными ограниченными возможностями и детей с ОВЗ. Кроме того, государство сохранит увеличившиеся с июля выплаты соцпомощи на детей из неимущих семей. По словам председателя комитета по здравоохранению и социальным вопросам Зазы Ломинадзе, бюджет очень важен для простых жителей. "Из этой суммы практически 4 миллиарда лари идут на пенсионные выплаты. Радует, что пенсии повышаются как у городских жителей, так и у тех, кто живет в горных регионах", – сказал Заза Ломинадзе. По его оценке, демография является сегодня одним из главных вызовов для нашей страны, и было бы хорошо, если бы правительство и парламент приняли соответствующие решения в этом направлении. Парламент Грузии утвердил поправки в госбюджет страны на 2023 год >>"На данном этапе мы выступаем с предложением увеличить оплату отпуска по беременности и родам до 2500 лари, чтобы дать семьям определенный стимул", – сказал Заза Ломинадзе. Члены комитета положительно оценили бюджетный проект, хотя были внесены и некоторые предложения, в том числе по школьному питанию детей в школах, развитию первичной медико-санитарной помощи, диагностике и профилактике заболеваний и программе медикаментозного лечения. Увеличенные выплаты Пенсия для лиц в возрасте 70 лет и старше увеличится с 1 января на 50 лари и составят 415 лари. Пенсия лицам до 70 лет увеличится на 20 лари и составит 315 лари. Выплаты лицам с ОВЗ до 18 лет и лицам с ярко выраженными ограниченными возможностями увеличатся на 50 лари. Выплаты остальным категориям лиц с ОВЗ – на 20 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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