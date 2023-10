https://sputnik-georgia.ru/20231011/gruzinka-proizvela-furor-na-amerikanskom-golose-283176664.html

Грузинка произвела фурор на американском "Голосе"

Грузинка произвела фурор на американском "Голосе"

Повернулись к грузинке все четверо менторов 11.10.2023

ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Грузинская певица Нини Брегвадзе успешно перешла на следующий тур вокального конкурса "Голос" в США – на этапе "слепых прослушиваний" к ней повернулись все менторы проекта. Брегвадзе исполнила песню I See Red группы Everybody Loves An Outlaw. Спиной к ней сидели такие звезды, как Гвен Стефани, Риба Макинтайр, Найл Хоран и Джон Ледженд. Повернулись к грузинке все четверо менторов, а это значит, что на следующий этап проекта она успешно перешла. По правилам конкурса, когда к участнику поворачиваются несколько тренеров, он сам может выбрать своего музыкального наставника. В итоге Нини решила быть в команде Найла Хорана – бывшего солиста группы One Direction. Что касается самой артистки, то грузинские слушатели впервые узнали о ней после участия в музыкальных конкурсах. Одним из первых проектов, в котором появилась Нини, стал грузинский "Голос". Грузинка живет и работает в Нью-Йорке уже семь лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

