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Грузинка произвела фурор на американском "Голосе"
Грузинка произвела фурор на американском "Голосе"
Повернулись к грузинке все четверо менторов 11.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-11T11:35+0400
2023-10-11T11:35+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Грузинская певица Нини Брегвадзе успешно перешла на следующий тур вокального конкурса "Голос" в США – на этапе "слепых прослушиваний" к ней повернулись все менторы проекта. Брегвадзе исполнила песню I See Red группы Everybody Loves An Outlaw. Спиной к ней сидели такие звезды, как Гвен Стефани, Риба Макинтайр, Найл Хоран и Джон Ледженд. Повернулись к грузинке все четверо менторов, а это значит, что на следующий этап проекта она успешно перешла. По правилам конкурса, когда к участнику поворачиваются несколько тренеров, он сам может выбрать своего музыкального наставника. В итоге Нини решила быть в команде Найла Хорана – бывшего солиста группы One Direction. Что касается самой артистки, то грузинские слушатели впервые узнали о ней после участия в музыкальных конкурсах. Одним из первых проектов, в котором появилась Нини, стал грузинский "Голос". Грузинка живет и работает в Нью-Йорке уже семь лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, сша, нью-йорк
Грузинка произвела фурор на американском "Голосе"
11:35 11.10.2023 (обновлено: 11:56 11.10.2023)
Повернулись к грузинке все четверо менторов
ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Грузинская певица Нини Брегвадзе успешно перешла на следующий тур вокального конкурса "Голос" в США – на этапе "слепых прослушиваний" к ней повернулись все менторы проекта.
Брегвадзе исполнила песню I See Red группы Everybody Loves An Outlaw.
Спиной к ней сидели такие звезды, как Гвен Стефани, Риба Макинтайр, Найл Хоран и Джон Ледженд. Повернулись к грузинке все четверо менторов, а это значит, что на следующий этап проекта она успешно перешла.
По правилам конкурса, когда к участнику поворачиваются несколько тренеров, он сам может выбрать своего музыкального наставника. В итоге Нини решила быть в команде Найла Хорана – бывшего солиста группы One Direction.
Что касается самой артистки, то грузинские слушатели впервые узнали о ней после участия в музыкальных конкурсах. Одним из первых проектов, в котором появилась Нини, стал грузинский "Голос".
Грузинка живет и работает в Нью-Йорке уже семь лет.