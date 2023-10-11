https://sputnik-georgia.ru/20231011/gruzinskie-futbolisty-gotovyatsya-k-matcham-so-sbornymi-tailanda-i-kipra-283187501.html
Грузинские футболисты готовятся к матчам со сборными Таиланда и Кипра
Грузинские футболисты готовятся к матчам со сборными Таиланда и Кипра
За день до матча главные тренеры команды проведут пресс-конференцию 11.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-11T12:22+0400
2023-10-11T12:22+0400
2023-10-11T12:51+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу активно готовится к предстоящему товарищескому матчу с командой Таиланда, который станет своего рода репетицией перед игрой с командой Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2024. Товарищеский матч с Таиландом начнется в 20:00 на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси. Игра с Кипром состоится спустя три дня, 15 октября, на том же стадионе. Начало в 17:00 по тбилисскому времени. Команда Вилли Саньоля 10 октября в полном составе тренировалась на запасном поле стадиона имени Михаила Месхи. В тренировке приняли участие 24 игрока. За день до матча Грузия – Таиланд главные тренеры команды проведут пресс-конференцию. Расписание на 11 октября: Команда Таиланда: Сборная Грузии: Состав сборной Грузии: Вратарь: Георгий Лория ("Динамо", Тбилиси, Грузия), Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Лука Гугешашвили ("Карабах", Азербайджан). Защита: Гурам Кашия ("Словани", Братислава, Словакия), Саба Квирквелия ("Аль-Ахдуд", "Наджран", Саудовская Аравия), Лука Лочошвили ("Кремона", Кремона, Италия), Ираклий Азаров ("Шахтер", Донецк, Украина), Ива Гелашвили ("Специа", Италия), Сандро Каландадзе ("Динамо", Тбилиси, Грузия) Полузащитники: Ника Квеквескири ("Лех", Познань, Польша), Отар Китеишвили ("Штурм", Грац, Австрия), Габриэль Сигуа ("Базель", Швейцария), Георгий Кочорашвили ("Леванте", Валенсия, Испания), Ладо Мамучашвили ("Динамо", Батуми, Грузия), Анзор Меквабишвили ("Динамо", Тбилиси, Грузия), Сандро Алтунашвили ("Вольфсбергер", Вольфсбург, Австрия), Леван Шенгелия ("Панетоликос", Агринио, Греция), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед", Атланта, США), Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Зурико Давиташвили ("Бордо", Франция) Нападение: Георгий Микаутадзе ("Аякс", Амстердам, Нидерланды), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Неаполь, Италия), Давид Волков ("Сабах", Баку, Азербайджан), Буду Зивзивадзе ("Карлсруэ", Германия).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, таиланд, тбилиси, италия, михаил месхи, вилли саньоль, георгий лория
спорт, новости, грузия, таиланд, тбилиси, италия, михаил месхи, вилли саньоль, георгий лория
Грузинские футболисты готовятся к матчам со сборными Таиланда и Кипра
12:22 11.10.2023 (обновлено: 12:51 11.10.2023)
За день до матча главные тренеры команды проведут пресс-конференцию
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу активно готовится к предстоящему товарищескому матчу с командой Таиланда, который станет своего рода репетицией перед игрой с командой Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2024.
Товарищеский матч с Таиландом начнется в 20:00 на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси. Игра с Кипром состоится спустя три дня, 15 октября, на том же стадионе. Начало в 17:00 по тбилисскому времени.
Команда Вилли Саньоля 10 октября в полном составе тренировалась на запасном поле стадиона имени Михаила Месхи. В тренировке приняли участие 24 игрока.
За день до матча Грузия – Таиланд главные тренеры команды проведут пресс-конференцию.
Расписание на 11 октября:
16:30 – пресс-конференция главного тренера,
17:00 – командная тренировка (аккредитованным СМИ будет разрешено 15 минут).
18:00 – пресс-конференция главного тренера,
18:30 – командная тренировка (аккредитованным СМИ будет разрешено 15 минут)
Состав сборной Грузии:
Вратарь: Георгий Лория ("Динамо", Тбилиси, Грузия), Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Лука Гугешашвили ("Карабах", Азербайджан).
Защита: Гурам Кашия ("Словани", Братислава, Словакия), Саба Квирквелия ("Аль-Ахдуд", "Наджран", Саудовская Аравия), Лука Лочошвили ("Кремона", Кремона, Италия), Ираклий Азаров ("Шахтер", Донецк, Украина), Ива Гелашвили ("Специа", Италия), Сандро Каландадзе ("Динамо", Тбилиси, Грузия)
Полузащитники: Ника Квеквескири ("Лех", Познань, Польша), Отар Китеишвили ("Штурм", Грац, Австрия), Габриэль Сигуа ("Базель", Швейцария), Георгий Кочорашвили ("Леванте", Валенсия, Испания), Ладо Мамучашвили ("Динамо", Батуми, Грузия), Анзор Меквабишвили ("Динамо", Тбилиси, Грузия), Сандро Алтунашвили ("Вольфсбергер", Вольфсбург, Австрия), Леван Шенгелия ("Панетоликос", Агринио, Греция), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед", Атланта, США), Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Зурико Давиташвили ("Бордо", Франция)
Нападение: Георгий Микаутадзе ("Аякс", Амстердам, Нидерланды), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Неаполь, Италия), Давид Волков ("Сабах", Баку, Азербайджан), Буду Зивзивадзе ("Карлсруэ", Германия).