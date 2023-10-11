https://sputnik-georgia.ru/20231011/kak-povliyaet-solnechnoe-zatmenie-v-oktyabre-2023-goda-na-znaki-zodiaka-283204733.html

Как повлияет солнечное затмение в октябре 2023 года на знаки зодиака?

Как повлияет солнечное затмение в октябре 2023 года на знаки зодиака?

Астрологи отмечают, что во время солнечного затмения люди обычно становятся нервными и раздражительными 11.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-11T23:08+0400

2023-10-11T23:08+0400

2023-10-12T00:43+0400

справки

солнечное затмение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24878/64/248786437_0:97:1865:1146_1920x0_80_0_0_af23c0eb88d67b50dec02cf3bc655dc6.jpg

Кольцеобразное солнечное затмение 14 октября 2023 года увидят из Америки, а также из акваторий Тихого и Атлантического океанов – максимальная фаза редкого небесного явления произойдет в 22:00 по тбилисскому времени. Солнечное затмение 14 октября откроет осенний коридор затмений, который завершится частным лунным затмением 28 октября. Как повлияет солнечное затмение в октябре 2023 года на знаки зодиака и какие их ждут сюрпризы, читайте в материале Sputnik Грузия. Как повлияет? В астрологии солнечное затмение имеет большое значение, так как в это время происходят судьбоносные события как положительные, так и отрицательные. Решения, принятые во время солнечного затмения, определяют судьбу на месяцы и даже на несколько десятков лет вперед. Однако в этот период велика вероятность принятия неправильных решений. Поэтому астрологи советуют в дни солнечных затмений важных договоров не заключать, а также воздержаться от путешествий, плановых операций и крупных приобретений. Кольцеобразное солнечное затмение пройдет в знаке Весов и повлияет на жизнь и судьбу каждого человека, поэтому астрологи советуют всем знакам зодиака обдумывать свои действия очень тщательно, руководствуясь здравым смыслом. В первую очередь кольцеобразное солнечное затмение в октябре 2023 года повлияет на личные и деловые отношения. Знакам зодиака придется решить, какие связи себя уже изжили, и с чем пришла пора попрощаться. Многие знаки зодиака смогут осознать, какой путь им выбрать и какие действия принесут в дальнейшем в их жизнь успех, а также поймут, что или кто возложенных ожиданий не оправдает. Так что осеннее солнечное затмение поможет очистить жизнь от всего ненужного. Знаки зодиакаВ период солнечного затмения Овны получат шанс преуспеть в карьере. Однако астрологи советуют представителям этим знака зодиака, отложив импульсивность, действовать обдуманно и не спеша. Тельцы смогут углубиться в самопознание. Усилия представителей этого знака зодиака, приложенные в эти дни, приведут к серьезным изменениям, особенно в мышлении. Кольцеобразное солнечное затмение серьезно повлияет на личную жизнь Близнецов. Одинокие представители знака зодиака встретят свою вторую половинку и отношения влюбленных будут активно развиваться. Солнечное затмение наполнит Раков стремлением к успеху и подарит шанс сделать прорыв в различных сферах жизни. Представители знака зодиака, усилив коммуникацию, смогут увеличить шансы встретить свою судьбу. Львам в дни солнечного затмения желательно пересмотреть свои деловые связи. И если есть контракты, которые ожидаемых результатов не приносят, то сейчас самое время обновить свои требования в этих сделках. Дев в период солнечного затмения ждет успех в карьере. Те представители знака зодиака, которые давно мечтают о новой должности или повышении зарплаты, смогут смело поговорить об этом с руководством. Весы, в отличие от других знаков зодиака, в дни кольцеобразного солнечного затмения могут смело принимать импульсивные и непредсказуемые решения – все они будут оправданы. Звезды советуют Весам посвятить этот период творчеству – на этом поприще их неизменно ждет успех.Для Скорпионов время солнечного затмения будет полным новых идей и возможностей. Представители знака зодиака смогут освободиться от ограничений и с помощью экспериментов найдут нестандартные решения для увеличения дохода. Стрельцы могут заняться изучением чего-то нового, однако звезды советуют к экстриму не прибегать. Представителям этого знака зодиака не стоит в солнечное затмение заключать крупные сделки, так как могут возникнуть финансовые проблемы. Козерогов в период солнечного затмения ожидает профессиональное развитие и карьерный рост. В эти дни представители знака зодиака могут, разделив обязанности с коллегами, научиться принимать поддержку от других людей. Водолеев ожидает множество деловых встреч, которые значительно улучшат финансовое положение знака зодиака. Однако, чтобы выглядеть максимально уверенно на переговорах и легко добиться цели, Водолеям нужно ежедневно работать над собой. Рыбам звезды в солнечное затмение рекомендуют заниматься исследовательской деятельностью и самообразованием. Знаку зодиака следует избегать в этот период экстрима и слишком интенсивных тренировок. Астрологи отмечают, что во время солнечного затмения люди обычно становятся нервными и раздражительными, но если они смогут контролировать свои эмоции, то обязательно добьются выгодных карьерных и любовных изменений. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , солнечное затмение