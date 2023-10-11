https://sputnik-georgia.ru/20231011/kak-pravilno-khudet-sovety-gruzinskikh-dietologov-283182257.html

Как правильно худеть? Советы грузинских диетологов

Как правильно худеть? Советы грузинских диетологов

Стройное и спортивное телосложение не только делает человека привлекательным, но и свидетельствует о его здоровье 11.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-11T13:38+0400

2023-10-11T13:38+0400

2023-10-11T14:03+0400

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Именно поэтому люди всеми правдами и неправдами стремятся заполучить тело мечты и наработать идеальные формы. Во всем мире 11 октября отмечается День борьбы с ожирением, являющимся одной из глобальных проблем. Согласно данным ВОЗ, ежегодно порядка трех миллионов человек умирают из-за последствий избыточного веса или ожирения. По прогнозу ВОЗ, к 2025 году 2,7 миллиарда взрослых во всем мире будут страдать от этой проблемы.Избыточный вес или ожирение? Избыточный вес и ожирение – результат формирования аномальных или чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. Индекс массы тела (ИМТ) – простое отношение массы тела к росту, часто используется для диагностики ожирения и избыточного веса у взрослых. Индекс рассчитывается как отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах (кг/м2). Проще говоря, действует формула: ИМТ = m/h2, где: m – масса тела в килограммах, h – рост в метрах.Нормой считается индекс массы тела от 18 до 25. Если он колеблется в пределах от 25 до 30, то это уже считается избыточным весом. Лица с индексом массы тела выше 30 считаются пациентами, страдающими ожирением. Врачи различают три степени ожирения: Опасные кгОжирение способствует развитию множества осложнений, среди которых – сахарный диабет II типа, болезни сердца, артериальная гипертензия, хроническая болезнь почек и некоторые виды рака. В связи с этим значимость здорового, сбалансированного питания, качественных и безопасных продуктов увеличилась в разы. Главное – причинаГрузинские врачи напоминают, что ожирение может быть связано не только с питанием, но и с различными заболеваниями, именно поэтому очень важна правильная диагностика. Она поможет установить реальную причину, иначе справиться с лишними килограммами будет крайне сложно.Безусловно, самой распространенной причиной ожирения является питание. По словам врачей, здоровый человек нуждается в 2200-2600 килокалориях в сутки. Если рацион человека наполнен рафинированными продуктами (сахар, жиры и так далее) и он примет больше калорий, их количество сначала превратится в глюкозу, а затем, если организм не сможет использовать их в качестве энергии, они разместятся в жировой ткани. Часто встречается ожирение как последствие гормонального дисбаланса. Врачи советуют провести точную диагностику и установить причину лишнего веса, и только после этого можно предпринять конкретные меры. Что делать?Что касается диеты, то медики все чаще просят заменить это слово на термин правильное питание. По их словам, все хотят очень быстро похудеть, однако это или невозможно, или же через определенное время сброшенный вес возвращается. Грузинские медики советуют научить себя вовремя останавливаться во время еды. По их мнению, это является главным принципом. Важную роль также играет умеренная физическая нагрузка. В частности, нужно ходить пешком каждый день по 15 минут или же через день по 40 минут. Врачи также утверждают, что пациентам с проблемами веса будет сложно сбросить вес, если не хватает определенных минералов и витаминов, особенно витамина Д. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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