https://sputnik-georgia.ru/20231011/khazaradze-podal-v-sud-na-lidera-gruzinskoy-mechty-283199554.html

Хазарадзе подал в суд на лидера "Грузинской мечты"

Хазарадзе подал в суд на лидера "Грузинской мечты"

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Лело для Грузии", бывший банкир Мамука Хазарадзе подал иск в Тбилисский городской суд против... 11.10.2023, Sputnik Грузия

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2023-10-11T17:53+0400

грузия

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мамука хазарадзе

ираклий кобахидзе

тбилисский городской суд

грузинская мечта - демократическая грузия

лело для грузии

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Лело для Грузии", бывший банкир Мамука Хазарадзе подал иск в Тбилисский городской суд против председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе с требованием опровержения порочащей честь, достоинство и деловую репутацию информации, сказал адвокат политика Звиад Кордзадзе. Хазарадзе является основателем и акционером одного из крупнейших банков в Грузии ТВС Bank. В 2022 году суд признал его виновным в мошенничестве по делу 2008 года, но приговор в виде лишения свободы на срок 7 лет не был применен из-за срока давности преступления. По его словам, Хазарадзе рассчитывает на то, что суд примет его иск к рассмотрению. "Если суд установит, что эти сообщения не соответствуют действительности, заявление об опровержении этих сообщений будет распространено через средства массовой информации или в той форме, которую определит суд", - сказал Кордзадзе. Ираклий Кобахидзе пока не комментировал поданный против него иск. Тбилисский городской суд в течение недели решит, будет ли иск Хазарадзе принят к рассмотрению или нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, мамука хазарадзе, ираклий кобахидзе, тбилисский городской суд, грузинская мечта - демократическая грузия, лело для грузии