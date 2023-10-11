https://sputnik-georgia.ru/20231011/klinika-v-tbilisi-oshtrafovana-za-nelegalnye-operatsii-283204457.html

Клиника в Тбилиси оштрафована за нелегальные операции

Клиника в Тбилиси оштрафована за нелегальные операции

"Клиника Джапаридзе-Кеванишвили" оштрафована на 20 тысяч лари 11.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-11T22:54+0400

2023-10-11T22:54+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности оштрафовала одну из клиник в Тбилиси за проведение хирургических операций без специального разрешения Минздрава Грузии, говорится в сообщении ведомства. Сотрудники агентства выяснили, что в Национальном центре заболеваний уха, горла и носа "Клиника Джапаридзе-Кеванишвили" нелегально провели плановые операции четырем пациентам. Клиника была оштрафована на 20 тысяч лари (около 7,4 тысячи долларов). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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