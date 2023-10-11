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Клиника в Тбилиси оштрафована за нелегальные операции
Клиника в Тбилиси оштрафована за нелегальные операции
"Клиника Джапаридзе-Кеванишвили" оштрафована на 20 тысяч лари 11.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-11T22:54+0400
2023-10-11T22:54+0400
2023-10-11T22:54+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности оштрафовала одну из клиник в Тбилиси за проведение хирургических операций без специального разрешения Минздрава Грузии, говорится в сообщении ведомства. Сотрудники агентства выяснили, что в Национальном центре заболеваний уха, горла и носа "Клиника Джапаридзе-Кеванишвили" нелегально провели плановые операции четырем пациентам. Клиника была оштрафована на 20 тысяч лари (около 7,4 тысячи долларов). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, минздрав
грузия, новости, общество, тбилиси, минздрав
Клиника в Тбилиси оштрафована за нелегальные операции
"Клиника Джапаридзе-Кеванишвили" оштрафована на 20 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности оштрафовала одну из клиник в Тбилиси за проведение хирургических операций без специального разрешения Минздрава Грузии, говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники агентства выяснили, что в Национальном центре заболеваний уха, горла и носа "Клиника Джапаридзе-Кеванишвили" нелегально провели плановые операции четырем пациентам.
Клиника была оштрафована на 20 тысяч лари (около 7,4 тысячи долларов).