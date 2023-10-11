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Когда Россия снимет запрет на экспорт топлива? Мнение эксперта – видео

Когда Россия снимет запрет на экспорт топлива? Мнение эксперта – видео

Россия может отменить временный запрет на экспорт дизеля и бензина в ноябре, а для предотвращения подорожания их стоимости в Грузии стране следует увеличить... 11.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-11T18:46+0400

2023-10-11T18:46+0400

2023-10-11T19:30+0400

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Об этом Марцинкевич заявил в ходе видеомоста Москва-Кишинев-Тбилиси на тему "Актуальные вопросы энергетики"."У меня есть подозрение, что где-нибудь в начале ноября все запреты в России будут сняты, потому что нормализуется внутренняя обстановка, и все поставки восстановятся в прежних объемах. То, что у Грузии сейчас фактически два поставщика, наверное, нужно добавлять третьего-четвертого, чтобы таких картельных сговоров стало поменьше", – заявил Марцинкевич.Эксперт считает, что для Грузии важно иметь связь с различными странами-экспортерами нефти, чтобы стоимость автомобильного топлива лучше регулировалась, и у отдельных импортеров не было возможности самовольно удерживать высокие цены.Кроме того, по его словам, дефицита топлива в Грузии не будет, с учетом существования крупного поставщика в лице Азербайджана.Россия – крупнейший поставщик топлива в Грузию. На долю РФ приходится более 80% от общего объема импорта бензина и дизеля с начала 2023 года. Российское правительство 21 сентября ввело временное ограничение на вывоз бензина и дизеля, чтобы побороть рост оптовых цен на топливо в стране.Учитывая зависимость от рынка соседней страны, эксперты в Грузии прогнозируют дальнейший рост стоимости топлива в стране, которая и так увеличивается в течение последних недель из-за роста цен на нефть на мировом рынке.В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую.За первое полугодие 2023 года из России в Грузию было импортировано 449,5 тысячи тонн топлива, сообщает Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.Всего за полгода в Грузию было импортировано 554,2 тысячи литров бензина и дизельного топлива, что на 6,2% выше прошлогодних показателей. Помимо РФ, топливо в Грузию завозят из Румынии, Туркменистана, Азербайджана, Беларуси, ОАЭ, Болгарии и Украины.

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