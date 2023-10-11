https://sputnik-georgia.ru/20231011/narodnye-primety-na-feofanov-den-2023-chto-nelzya-delat-12-oktyabrya-283190151.html

Народные приметы на Феофанов день 2023: что нельзя делать 12 октября?

Народные приметы на Феофанов день 2023: что нельзя делать 12 октября?

Православная церковь 12 октября поминает преподобного Феофана, жившего в VI веке, прозванного за доброту и милосердие Милостивым 11.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-11T16:40+0400

2023-10-11T16:40+0400

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справки

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В народном календаре праздник называют Феофанов день, или Феофан Милостивый, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Феофанов день и о народных приметах 12 октября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Феофанов день заниматься рукоделием и использовать любые острые и колющие предметы – можно пораниться, раны заживут нескоро. Нельзя 12 октября рассказывать о своих мечтах и делиться планами на жизнь – по приметам им не суждено реализоваться. В Феофанов день нельзя сорить деньгами и покупать ненужные вещи – это плохая примета, привлекающая нищету и безденежье. По народным приметам нельзя 12 октября устраивать помолвку, свадьбу и даже предлагать руку и сердце – сохранить отношения надолго не удастся. Нельзя в Феофанов день напиваться, ссориться и скандалить – по приметам уладить конфликт будет очень трудно. Народные приметы По народным приметам ожидаются ливневые дожди, если соль в Феофанов день отсырела в солонке. В ближайшие дни предстоят теплые и солнечные дни, если 12 октября сильный туман появится утром, а если вечером – это верная примета, что пойдет дождь. Зима наступит нескоро, если в Феофанов день выросло много новых грибов, а если 12 октября грянул гром – это верная примета, что зимний сезон будет неснежный. По народным приметам весна будет ранней, а предстоящий год – урожайным, если на Феофана много звезд. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки