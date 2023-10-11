https://sputnik-georgia.ru/20231011/parlament-gruzii-vskore-popolnitsya-novym-deputatom-283196543.html
Парламент Грузии вскоре пополнится новым депутатом
Парламент Грузии вскоре пополнится новым депутатом
Георгий Сосиашвили в разные годы занимался журналистской, педагогической, научной, литературной и публицистической деятельностью, был депутатом сакребуло 11.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-11T16:07+0400
2023-10-11T16:07+0400
2023-10-11T16:07+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Комитет по процедурным вопросам и правилам парламента Грузии поддержал признание депутатских полномочий представителя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгия Сосиашвили, который одержал победу на промежуточных выборах в мажоритарном округе Гори-Каспи 1 октября. В законодательном органе Сосиашвили заменит Георгия Ходжеванишвили из партии экс-премьера Гахария "За Грузию", который досрочно покинул пост мажоритарного депутата. Согласно регламенту, Сосиашвили вступит в депутатские полномочия после того, как вопрос будет принят к сведению на пленарном заседании. Кандидат от правящей партии одержал победу на промежуточных выборах, набрав 93,7% голосов избирателей (23 523). Единственный соперник Сосиашвили, кандидат, выдвинутый от партии "За социальную справедливость", Мамука Тускадзе набрал 6,2% голосов (1 562 человека). Голосование впервые прошло полностью в электронном формате. Сосиашвили является доктором исторических наук, профессором Горийского государственного университета и приглашенным профессором Тбилисского государственного университета. Он имеет богатый профессиональный опыт. В разные годы успешно занимался журналистской, педагогической, научной, литературной и публицистической деятельностью. Сосиашвили был членом сакребуло (совещательный орган) района Гори, куда попал по партийному списку "Грузинской мечты". Сосиашвили опубликовал более 150 научных работ как в грузинских, так и в международных научных журналах, а также множество прозаических сборников и публицистических статей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, гори, ираклий кадагишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии, местные выборы
грузия, политика, новости, гори, ираклий кадагишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии, местные выборы
Парламент Грузии вскоре пополнится новым депутатом
Георгий Сосиашвили в разные годы занимался журналистской, педагогической, научной, литературной и публицистической деятельностью, был депутатом сакребуло
ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Комитет по процедурным вопросам и правилам парламента Грузии поддержал признание депутатских полномочий представителя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгия Сосиашвили, который одержал победу на промежуточных выборах в мажоритарном округе Гори-Каспи 1 октября.
В законодательном органе Сосиашвили заменит Георгия Ходжеванишвили из партии экс-премьера Гахария "За Грузию", который досрочно покинул пост мажоритарного депутата.
"Комитет считает целесообразным, чтобы парламент признал полномочия депутата Георгия Сосиашвили", – заявил глава комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили.
Согласно регламенту, Сосиашвили вступит в депутатские полномочия после того, как вопрос будет принят к сведению на пленарном заседании.
Кандидат от правящей партии одержал победу на промежуточных выборах, набрав 93,7% голосов избирателей (23 523). Единственный соперник Сосиашвили, кандидат, выдвинутый от партии "За социальную справедливость", Мамука Тускадзе набрал 6,2% голосов (1 562 человека).
Голосование впервые прошло полностью в электронном формате.
Сосиашвили является доктором исторических наук, профессором Горийского государственного университета и приглашенным профессором Тбилисского государственного университета.
Он имеет богатый профессиональный опыт. В разные годы успешно занимался журналистской, педагогической, научной, литературной и публицистической деятельностью. Сосиашвили был членом сакребуло (совещательный орган) района Гори, куда попал по партийному списку "Грузинской мечты".
Сосиашвили опубликовал более 150 научных работ как в грузинских, так и в международных научных журналах, а также множество прозаических сборников и публицистических статей.