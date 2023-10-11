https://sputnik-georgia.ru/20231011/parlament-gruzii-vskore-popolnitsya-novym-deputatom-283196543.html

Парламент Грузии вскоре пополнится новым депутатом

Парламент Грузии вскоре пополнится новым депутатом

Георгий Сосиашвили в разные годы занимался журналистской, педагогической, научной, литературной и публицистической деятельностью, был депутатом сакребуло 11.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-11T16:07+0400

2023-10-11T16:07+0400

2023-10-11T16:07+0400

грузия

политика

новости

гори

ираклий кадагишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

парламент грузии

местные выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24700/93/247009394_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_62275fd5afaa0689384fe3c440d2eb12.jpg

ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Комитет по процедурным вопросам и правилам парламента Грузии поддержал признание депутатских полномочий представителя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгия Сосиашвили, который одержал победу на промежуточных выборах в мажоритарном округе Гори-Каспи 1 октября. В законодательном органе Сосиашвили заменит Георгия Ходжеванишвили из партии экс-премьера Гахария "За Грузию", который досрочно покинул пост мажоритарного депутата. Согласно регламенту, Сосиашвили вступит в депутатские полномочия после того, как вопрос будет принят к сведению на пленарном заседании. Кандидат от правящей партии одержал победу на промежуточных выборах, набрав 93,7% голосов избирателей (23 523). Единственный соперник Сосиашвили, кандидат, выдвинутый от партии "За социальную справедливость", Мамука Тускадзе набрал 6,2% голосов (1 562 человека). Голосование впервые прошло полностью в электронном формате. Сосиашвили является доктором исторических наук, профессором Горийского государственного университета и приглашенным профессором Тбилисского государственного университета. Он имеет богатый профессиональный опыт. В разные годы успешно занимался журналистской, педагогической, научной, литературной и публицистической деятельностью. Сосиашвили был членом сакребуло (совещательный орган) района Гори, куда попал по партийному списку "Грузинской мечты". Сосиашвили опубликовал более 150 научных работ как в грузинских, так и в международных научных журналах, а также множество прозаических сборников и публицистических статей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гори

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, гори, ираклий кадагишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии, местные выборы