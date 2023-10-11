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Премьер Грузии поздравил работников системы юстиции с профессиональным днем
Премьер Грузии поздравил работников системы юстиции с профессиональным днем
Повседневная работа представителей системы юстиции укрепляет демократию в стране, уверен политик 11.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-11T13:13+0400
2023-10-11T13:13+0400
2023-10-11T13:17+0400
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил всех работников системы юстиции Грузии с профессиональным днем. День работников Минюста в Грузии был учрежден в 2006 году указом президента и с тех пор ежегодно отмечается 11 октября.По словам премьера, высокий профессионализм и преданность делу играют решающую роль в построении справедливого, сильного и демократического общества. День работников Минюста в Грузии связан с событием, произошедшим 11 октября 1918 года. Согласно принятому в этот день закону, при Министерстве юстиции было создано первое структурное подразделение – отдел кодификации, официально издавший сборник законов и постановлений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили
Премьер Грузии поздравил работников системы юстиции с профессиональным днем
13:13 11.10.2023 (обновлено: 13:17 11.10.2023)
Повседневная работа представителей системы юстиции укрепляет демократию в стране, уверен политик
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил всех работников системы юстиции Грузии с профессиональным днем.
День работников Минюста в Грузии был учрежден в 2006 году указом президента и с тех пор ежегодно отмечается 11 октября.
"Этот день посвящен принципам справедливости и верховенства закона, в то же время – каждому из вас. Ваша повседневная работа имеет ключевое значение для непоколебимой защиты и укрепления этих принципов в нашей стране", – заявил Гарибашвили.
По словам премьера, высокий профессионализм и преданность делу играют решающую роль в построении справедливого, сильного и демократического общества.
День работников Минюста в Грузии связан с событием, произошедшим 11 октября 1918 года. Согласно принятому в этот день закону, при Министерстве юстиции было создано первое структурное подразделение – отдел кодификации, официально издавший сборник законов и постановлений.