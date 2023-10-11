https://sputnik-georgia.ru/20231011/premer-gruzii-pozdravil-rabotnikov-sistemy-yustitsii-s-professionalnym-dnem-283190012.html

Премьер Грузии поздравил работников системы юстиции с профессиональным днем

Премьер Грузии поздравил работников системы юстиции с профессиональным днем

Повседневная работа представителей системы юстиции укрепляет демократию в стране, уверен политик 11.10.2023, Sputnik Грузия

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил всех работников системы юстиции Грузии с профессиональным днем. День работников Минюста в Грузии был учрежден в 2006 году указом президента и с тех пор ежегодно отмечается 11 октября.По словам премьера, высокий профессионализм и преданность делу играют решающую роль в построении справедливого, сильного и демократического общества. День работников Минюста в Грузии связан с событием, произошедшим 11 октября 1918 года. Согласно принятому в этот день закону, при Министерстве юстиции было создано первое структурное подразделение – отдел кодификации, официально издавший сборник законов и постановлений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили