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Родители воспитанников детских садов Тбилиси смогут наблюдать за приготовлением еды
Родители воспитанников детских садов Тбилиси смогут наблюдать за приготовлением еды
Специалисты Национального агентства продовольствия периодически проверяют детские сады 11.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-11T09:41+0400
2023-10-11T09:41+0400
2023-10-11T09:41+0400
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национальное агентство продовольствия грузии
детский сад
дети и родители
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Родители воспитанников государственных детских садов Тбилиси смогут наблюдать за процессом приготовления еды в учреждениях дошкольного образования, сообщает телекомпания "Рустави-2". По информации главы Агентства управления детскими садами Тбилиси Гоги Чиковани, в фойе всех детских садов столицы до конца года будут установлены мониторы. Следовательно, родители смогут в лайв-режиме следить за процессом приготовления еды для детей на кухне. Специалисты Национального агентства продовольствия периодически проверяют детские сады. В соответствии с евростандартами в детских садах больше не используется инвентарь из алюминия. Персонал должен соблюдать гигиену, хранить продукты, не нарушая нужный температурный режим, дезинфицировать помещение. Национальное агентство продовольствия периодически проводило тренинги для персонала на тему "Принцип пяти ключей", который касался необходимых норм гигиены персонала, работающего на кухне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, детский сад, дети и родители
грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, детский сад, дети и родители
Родители воспитанников детских садов Тбилиси смогут наблюдать за приготовлением еды
Специалисты Национального агентства продовольствия периодически проверяют детские сады
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Родители воспитанников государственных детских садов Тбилиси смогут наблюдать за процессом приготовления еды в учреждениях дошкольного образования, сообщает телекомпания "Рустави-2".
По информации главы Агентства управления детскими садами Тбилиси Гоги Чиковани, в фойе всех детских садов столицы до конца года будут установлены мониторы. Следовательно, родители смогут в лайв-режиме следить за процессом приготовления еды для детей на кухне.
В Тбилиси многие родители больше доверяют государственным детским садам из-за постоянного контроля продуктов питания. В целом, контроль и проверка продуктов питания в детских садах являются постоянным и перманентным процессом.
Специалисты Национального агентства продовольствия периодически проверяют детские сады. В соответствии с евростандартами в детских садах больше не используется инвентарь из алюминия. Персонал должен соблюдать гигиену, хранить продукты, не нарушая нужный температурный режим, дезинфицировать помещение.
Национальное агентство продовольствия периодически проводило тренинги для персонала на тему "Принцип пяти ключей", который касался необходимых норм гигиены персонала, работающего на кухне.