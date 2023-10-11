Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231011/roditeli-vospitannikov-detskikh-sadov-tbilisi-smogut-nablyudat-za-prigotovleniem-edy-283181167.html
Родители воспитанников детских садов Тбилиси смогут наблюдать за приготовлением еды
Родители воспитанников детских садов Тбилиси смогут наблюдать за приготовлением еды
Специалисты Национального агентства продовольствия периодически проверяют детские сады 11.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-11T09:41+0400
2023-10-11T09:41+0400
грузия
новости
общество
национальное агентство продовольствия грузии
детский сад
дети и родители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23900/94/239009456_4:0:2045:1148_1920x0_80_0_0_3b1f4c8ba975f4930af2fb23a8867f35.jpg
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Родители воспитанников государственных детских садов Тбилиси смогут наблюдать за процессом приготовления еды в учреждениях дошкольного образования, сообщает телекомпания "Рустави-2". По информации главы Агентства управления детскими садами Тбилиси Гоги Чиковани, в фойе всех детских садов столицы до конца года будут установлены мониторы. Следовательно, родители смогут в лайв-режиме следить за процессом приготовления еды для детей на кухне. Специалисты Национального агентства продовольствия периодически проверяют детские сады. В соответствии с евростандартами в детских садах больше не используется инвентарь из алюминия. Персонал должен соблюдать гигиену, хранить продукты, не нарушая нужный температурный режим, дезинфицировать помещение. Национальное агентство продовольствия периодически проводило тренинги для персонала на тему "Принцип пяти ключей", который касался необходимых норм гигиены персонала, работающего на кухне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23900/94/239009456_259:0:1790:1148_1920x0_80_0_0_cd7d945f6d23f8bc9d7a6e0a4e367989.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, детский сад, дети и родители
грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, детский сад, дети и родители

Родители воспитанников детских садов Тбилиси смогут наблюдать за приготовлением еды

09:41 11.10.2023
CC BY-SA 2.0 / Uri Tours / Kindergarden in the new Scientist Complex in PyongyangИгровая комната в детском саду
Игровая комната в детском саду - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2023
CC BY-SA 2.0 / Uri Tours / Kindergarden in the new Scientist Complex in Pyongyang
Подписаться на
НовостиTelegram
Специалисты Национального агентства продовольствия периодически проверяют детские сады
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Родители воспитанников государственных детских садов Тбилиси смогут наблюдать за процессом приготовления еды в учреждениях дошкольного образования, сообщает телекомпания "Рустави-2".
По информации главы Агентства управления детскими садами Тбилиси Гоги Чиковани, в фойе всех детских садов столицы до конца года будут установлены мониторы. Следовательно, родители смогут в лайв-режиме следить за процессом приготовления еды для детей на кухне.

В Тбилиси многие родители больше доверяют государственным детским садам из-за постоянного контроля продуктов питания. В целом, контроль и проверка продуктов питания в детских садах являются постоянным и перманентным процессом.

Специалисты Национального агентства продовольствия периодически проверяют детские сады. В соответствии с евростандартами в детских садах больше не используется инвентарь из алюминия. Персонал должен соблюдать гигиену, хранить продукты, не нарушая нужный температурный режим, дезинфицировать помещение.
Национальное агентство продовольствия периодически проводило тренинги для персонала на тему "Принцип пяти ключей", который касался необходимых норм гигиены персонала, работающего на кухне.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0