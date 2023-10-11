https://sputnik-georgia.ru/20231011/roditeli-vospitannikov-detskikh-sadov-tbilisi-smogut-nablyudat-za-prigotovleniem-edy-283181167.html

Родители воспитанников детских садов Тбилиси смогут наблюдать за приготовлением еды

Родители воспитанников детских садов Тбилиси смогут наблюдать за приготовлением еды

Специалисты Национального агентства продовольствия периодически проверяют детские сады 11.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-11T09:41+0400

2023-10-11T09:41+0400

2023-10-11T09:41+0400

грузия

новости

общество

национальное агентство продовольствия грузии

детский сад

дети и родители

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23900/94/239009456_4:0:2045:1148_1920x0_80_0_0_3b1f4c8ba975f4930af2fb23a8867f35.jpg

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Родители воспитанников государственных детских садов Тбилиси смогут наблюдать за процессом приготовления еды в учреждениях дошкольного образования, сообщает телекомпания "Рустави-2". По информации главы Агентства управления детскими садами Тбилиси Гоги Чиковани, в фойе всех детских садов столицы до конца года будут установлены мониторы. Следовательно, родители смогут в лайв-режиме следить за процессом приготовления еды для детей на кухне. Специалисты Национального агентства продовольствия периодически проверяют детские сады. В соответствии с евростандартами в детских садах больше не используется инвентарь из алюминия. Персонал должен соблюдать гигиену, хранить продукты, не нарушая нужный температурный режим, дезинфицировать помещение. Национальное агентство продовольствия периодически проводило тренинги для персонала на тему "Принцип пяти ключей", который касался необходимых норм гигиены персонала, работающего на кухне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, детский сад, дети и родители