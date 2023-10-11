https://sputnik-georgia.ru/20231011/ssha-pereklyuchitsya-s-ukrainy-na-izrail-ekspert-o-vspykhnuvshey-voyne-na-blizhnem-vostoke-283162394.html

США переключится с Украины на Израиль: эксперт о вспыхнувшей войне на Ближнем Востоке

США переключится с Украины на Израиль: эксперт о вспыхнувшей войне на Ближнем Востоке

Эксперт по международным конфликтам и журналист Аббас Джума прокомментировал ситуацию в Израиле 11.10.2023, Sputnik Грузия

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По мнению эксперта, разгорающийся большой конфликт на Ближнем Востоке предполагает смещение внимания Запада с Украины на Израиль. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.В настоящее время конфликт между Израилем и Палестиной нарастает, обе стороны активно обмениваются ракетными ударами и нападают друг на друга.

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