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Тело грузинского пенсионера обнаружили в лесу
Тело грузинского пенсионера обнаружили в лесу
Следователи пытаются выяснить, при каких обстоятельствах погиб пенсионер 11.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-11T14:24+0400
2023-10-11T14:24+0400
2023-10-11T14:25+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Тело мужчины пенсионного возраста обнаружили в лесу Душетского района (регион Мцхета-Мтианети), сообщает телекомпания "Тв Пирвели". Мужчину искали в течение двух дней местные жители и спасатели. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от двух до четырех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
душетский район
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происшествия, грузия, новости, душетский район, тбилиси, мцхета-мтианети
происшествия, грузия, новости, душетский район, тбилиси, мцхета-мтианети
Тело грузинского пенсионера обнаружили в лесу
14:24 11.10.2023 (обновлено: 14:25 11.10.2023)
Следователи пытаются выяснить, при каких обстоятельствах погиб пенсионер
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik.
Тело мужчины пенсионного возраста обнаружили в лесу Душетского района (регион Мцхета-Мтианети), сообщает телекомпания "Тв Пирвели
".
Мужчину искали в течение двух дней местные жители и спасатели.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от двух до четырех лет.