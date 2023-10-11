https://sputnik-georgia.ru/20231011/telo-gruzinskogo-pensionera-obnaruzhili-v-lesu--283192939.html

Тело грузинского пенсионера обнаружили в лесу

Тело грузинского пенсионера обнаружили в лесу

Следователи пытаются выяснить, при каких обстоятельствах погиб пенсионер 11.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-11T14:24+0400

2023-10-11T14:24+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Тело мужчины пенсионного возраста обнаружили в лесу Душетского района (регион Мцхета-Мтианети), сообщает телекомпания "Тв Пирвели". Мужчину искали в течение двух дней местные жители и спасатели. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от двух до четырех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

душетский район

тбилиси

мцхета-мтианети

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происшествия, грузия, новости, душетский район, тбилиси, мцхета-мтианети